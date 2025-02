Galã? Sérgio Malheiros revela o que pensa do título

Sérgio Malheiros marcou presença no primeiro dia do Festival de Verão 2025 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ator Sérgio Malheiros (‘Amor da Minha Vida’ e ‘Impuros’) revelou o que acha do título de galã. Ele marcou presença no primeiro dia do Festival de Verão 2025 neste sábado, 25, no Parque de Exposições de Salvador, e conversou com o Portal A TARDE sobre o assunto.

Malheiros disse não saber se é um galã. “Eu não sei, eu estou começando a acreditar um pouco nisso, mas acho que não penso muito nessa coisa de ser galã ou não, acho que é só um rótulo, eu penso em tentar fazer o meu trabalho direito”.

Na oportunidade, o ator contou que se sente “muito feliz” em Salvador. “Porque é um lugar maravilhoso. Adoro voltar nas minhas férias”, revelou.

O marido de Sophia Abrahão falou ainda que não sabe se vai conseguir voltar para a capital baiana para curtir o Carnaval. “Eu ainda não consegui saber ao certo, porque eu vou estar trabalhando no Rio também, mas eu quero muito vir para Salvador no Carnaval”, finalizou.