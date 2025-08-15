Gilberto Gil toma atitude contra padre que debochou da fé de Preta Gil

Gilberto Gil e Preta Gil - Foto: Reprodução | Redes Sociais

As falas consideradas ofensivas do padre Danilo César, da cidade de Areial, na Paraíba, sobre Preta Gil seguem dando o que falar. Isso porque o pai da artista, Gilberto Gil, tomou uma decisão sobre o caso.

O padre zombou e disse no seu sermão dominical que os orixás não “ressuscitaram” a famosa, vítima de câncer. A declaração aconteceu no mês passado, uma semana após a morte da cantora.

Pais de Preta, Gilberto Gil e Flora Gil enviaram uma notificação extrajudicialmente ao sacerdote na qual consideram a declaração feita por ele ofensiva às religiões afro-brasileiras. Assim, a família Gil acusa o padre de intolerância religiosa e pede retratação pública e medidas disciplinares.

Os familiares de Preta Gil afirmam que, ao falar sobre a relação entre fé e sofrimento, Danilo César desqualificou religiões de matriz africana, chamando-as de “forças ocultas” e expressando desejo de que “o diabo levasse” seus praticantes.

Um trecho da notificação, divulgada pelo portal HugoGloss, diz: “Em seguida, debochou da fé que atribui à cantora Preta Gil e ao seu pai, Gilberto Gil, ao ironizar a ausência de intervenção dos orixás numa supostamente desejada ressurreição da artista; ao fazê-lo, associou diretamente sua espiritualidade ao sofrimento, com tom e postura inapropriados”.

Além disso, a família reforça que o sacerdote não se pronunciou após a polêmica. “Passados mais de 15 dias do fato, não houve manifestação pública ou qualquer comunicado feito à família com intuito de retratação das graves ofensas. Com todo respeito, a omissão de Vossa Excelência Reverendíssima e de Vossa Reverência contribui para perpetuar o estado de desrespeito à família, à memória da Sra. Preta Gil e às religiões de matrizes africanas”, afirma.

Entenda polêmica

Repercutiu nas redes sociais no mês passado o vídeo no qual o padre aparece zombando da religião de Preta Gil. Na gravação, o sacerdote Danilo César, que pertence à Diocese de Campina Grande, questionou as religiões de matriz africana, incluindo o Candomblé.

“Porque Deus sabe o que faz. Se for pra você morrer, vai morrer, e Deus sabe que a morte é o melhor pra você. Como é o nome do pai de Preta Gil? Gilberto Gil fez uma oração aos orixás, cadê esses orixás que não ressuscitaram Preta Gil? Já enterraram?”, disse ele.

Ainda no seu relato, ele disse que cristãos que procuram por “forças ocultas” deveriam ser levados pelo diabo. “E tem gente católico que pede essas forças ocultas. Eu só queria que o diabo viesse e levasse. Quando acordar com calor no inferno, você não sabe o que vai fazer”, finalizou.

O perfil do padre no Instagram saiu do ar após a polêmica. O vídeo também foi retirado do canal do YouTube da paróquia. As declarações resultaram no registro de três boletins de ocorrência contra o sacerdote.

O caso foi encaminhado à Polícia Civil, que instaurou investigação.