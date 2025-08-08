Menu
AGRADECIMENTO

Carolina Dieckmmann se emociona com herança de Preta Gil

Dieckmmann fez um relato emocionante nas redes sociais

Por Edvaldo Sales

08/08/2025 - 13:35 h
Carolina Dieckmmann e Preta Gil
Carolina Dieckmmann e Preta Gil -

A atrizCarolina Dieckmmann demonstrou gratidão pelo carinho que vem recebendo desde a morte de Preta Gil, a sua melhor amiga que faleceu no dia 20 de julho, vítima de um câncer colorretal. A artista usou as redes sociais para falar sobre o assunto nessa quinta-feira, 7, e também tratou da herança que recebeu.

Leia Também:

Gilberto Gil faz homenagem de aniversário para Preta Gil: “Saudade”
Ex-marido que traiu Preta Gil assume romance após morte: “Cruel”
Cinzas de Preta Gil serão transformadas em pedra preciosa

Ela publicou um vídeo no Reels do Instagram e falou diretamente com os seguidores que chegaram ao seu perfil por conta da relação especial que ela tinha com Preta Gil. “Vocês não imaginam o quanto isso tem me tocado. Perceber que estou recebendo uma herança de amor, saber que pessoas vieram aqui pelo amor que sentiam por ela... é algo que me emociona demais”, disse.

Carol aproveitou para destacar como Preta valorizava o carinho dos fãs. “Ela respeitava muito esse amor que vocês tinham por ela, e que era recíproco. Saber que parte desse afeto agora está aqui comigo me deixa profundamente comovida. Eu também vou amar a Preta para sempre, assim como vocês”, disse.

Assista ao vídeo:

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por carolina dieckmmann (@loracarola)

Aniversário de Preta

Nesta sexta-feira, 8, Carolina Dieckmmann fez uma homenagem para Preta Gil, que completaria 51 anos hoje. A atriz publicou um vídeo com diversas fotos ao lado da amiga e a música ‘Como é grande o meu amor por você’, de Roberto Carlos.

Assista ao vídeo:

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por carolina dieckmmann (@loracarola)

Morte de Preta Gil

Preta Gil morreu no último dia 20, aos 50 anos, em consequência de um câncer colorretal diagnosticado em 2023. O velório aconteceu no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A cantora estava nos Estados Unidos, onde foi buscar tratamento para a doença.

Homenagem no Carnaval

A cantora segue recebendo homenagens em decorrência de sua morte. Após ter uma rua nomeada com seu nome, ela será lembrada durante o Carnaval 2026 de três capitais brasileiras: Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo.

Segundo informações divulgadas pelo portal de Leo Dias, a homenagem acontecerá através do retorno do Bloco da Preta, que tem 15 anos de história e precisou ser cancelado em 2025, devido ao tratamento da artista contra o câncer.

O bloco retorna em seu formato original, com apresentações no pré-Carnaval do Rio de Janeiro, durante alguns dos seis dias da folia momesca em Salvador, e no pós-Carnaval de São Paulo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

x