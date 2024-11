Gisele Bündchen manteve 3ª gravidez em segredo e situação é detalhada

Gisele Bündchen escondeu gravidez - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Gisele Bündchen chamou a atenção ao confirmar a sua terceira gravidez, nesta semana. A mãe do Benjamin e Vivian, frutos do antigo relacionamento com Tom Brady, escondeu de todo mundo que está à espera do primeiro herdeiro com Joaquim Valente.

Segundo informações da revista Contigo!, a famosa está grávida há um tempo e chegou a fazer várias postagens no mês de outubro e, mesmo assim, ninguém soube da situação.

Gisele Bündchen fez três publicações no Instagram nas últimas semanas: duas de fotos como modelo e uma para anunciar um projeto pessoal.

Nas imagens, porém, ela não deixou à mostra a barriga. Em uma das fotos, ela estava usando uma calça e uma blusa longa e, em outra, usou um shorts de cintura alta. Com isso, a mamãe do momento conseguiu esconder a barriguinha.

Os fãs da famosa também notam que Gisele não marcou presença no desfile Victoria's Secret Fashion Show, que prometia marcar seu retorno às passarelas ao lado de Adriana Lima.