Global "se revolta" com atitude de Caetano Veloso e dispara: "Canalha"

Caetano Veloso e João Vicente - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ator João Vicente, que faz parte do elenco de ‘Vale Tudo’, da Globo, se revoltou com uma atitude do seu padrinho, o cantor Caetano Veloso, e sua esposa, Paula Lavigne, e rompeu o silêncio durante o ‘Não Importa’, quadro de humor do canal do YouTube Porta dos Fundos. Isso porque o cantor parabenizou Selton Mello em seu aniversário com uma publicação no feed do Instagram e, na vez dele, foi apenas um post nos stories.

Gregório Duvivier, que apresenta o quadro ao lado do ator, ainda brincou com o amigo dizendo que o seu personagem em ‘Vale Tudo’ não tinha concorrido ao Oscar, como aconteceu com Selton, que fez parte do primeiro longa brasileiro vencedor do Oscar, o ‘Ainda Estou Aqui’, de Walter Salles e estrelado por Fernanda Torres.

“Caetano Veloso, em seu Instagram, dando parabéns a Selton Mello, pessoa que amo muito, em vídeo e em feed. Eu, que cresci na barra daquelas calças. E aí, tô falando com Paula Lavigne também. Então aqui, isso é uma briga familiar ao vivo para todo o Brasil! Paula e Caetano: Canalhas!”, disparou João Vicente.

Tudo não passou de uma brincadeira do ator, mas, depois disso, Caetano Veloso fez questão de homenagear o afilhado com um vídeo no feed nesta quinta-feira, 27, dia do aniversário do rapaz.

“Entendi que ele ficou com ciúmes porque colocamos a de Selton no feed e para ele o parabéns foi nos stories. Entendi o ciúmes”, disse Caetano, que aproveitou para parabenizar o ator.

“João Vicente, meu afilhadinho, parabéns. Você é meu afilhadinho pequenininho, muito lindo. Adoro você. Estou dizendo para dizer que é muito amor e desejar saúde para você, amor, juízo. E que isso fique no feed!”, brincou.

Assista ao vídeo: