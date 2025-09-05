Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BOMBOU!

Gracyanne Barbosa ataca de DJ na internet e enlouquece fãs

Ex-esposa de Belo agitou as redes sociais com atuação no Onlyfans

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

05/09/2025 - 10:05 h | Atualizada em 05/09/2025 - 18:08
Gracyanne Barbosa
Gracyanne Barbosa -

Gracyanne Barbosa teve mais um vídeo íntimo vazado na internet. A famosa aparece se masturbando em outra gravação extraída do seu perfil no OnlyFans e que passou a circular nas redes sociais.

Vale lembrar que o mesmo já havia acontecido no início de 2025 quando ela foi anunciada como uma das participantes do BBB 25.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

No vídeo que circula atualmente, a ex-esposa do cantor Belo aparece se masturbando na cama e, em seguida, retira a peça íntima que está usando e segue com o ato.

Leia Também:

Belo se pronuncia sobre divórcio com Gracyanne Barbosa
Gracyanne Barbosa abre o jogo sobre reconciliação com Belo
Namorada de Belo manda recado para Gracyanne Barbosa: “Ela merece”

Gracyanne Barbosa abre o jogo sobre reconciliação com Belo

Parece que as recentes notícias envolvendo a nova namorada do cantor Belo, Rayane Figliuzzi, tem abalado o relacionamento deles. Segundo informações da jornalista Fabíola Reipert, o cantor teria aproveitado o momento para se reaproximar da ex-mulher, Gracyanne Barbosa.

Entretanto, a musa fitness deu um fim aos boatos e se pronunciou sobre o assunto, deixando claro que tudo não passa de mentiras inventadas pela comunicadora. “É mentira”, disse ela, ao falar com a revista Quem.

Procurada pela mesma reportagem, a equipe de assessoria do cantor Belo se limitou a dizer que o cantor não comentará publicamente sobre o assunto. “Nós cuidamos da parte artística dele. Imagino que Belo não vai falar sobre esse assunto”, informaram.

Polêmica

A confusão começou após Rayane contar que seu filho, de apenas, 5 anos, chama o cantor Belo de pai. A declaração foi dada durante uma entrevista ao portal de Leo Dias e acabou chegando no pai da criança, que não gostou nada do que foi dito.

Irritado, ele detonou a morena publicamente nas redes sociais e expôs áudios dela falando que se arrependia de ser mãe e que pensava em deixar a guarda definitiva do filho com ele.

Irritada, Rayane procurou a delegacia nessa terça-feira, 29, acompanhada de advogados para registrar queixa e solicitar proteção judicial contra o pai de seu filho.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Gracyanne Barbosa

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Gracyanne Barbosa
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Gracyanne Barbosa
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Gracyanne Barbosa
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Gracyanne Barbosa
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x