Gracyanne Barbosa causa climão com produção de evento

Gracyanne não agradou a produção - Foto: Reprodução | Instagram

Gracyanne Barbosa se envolveu em uma confusão após não comparecer à festa São João da Thay nesta semana. Convidada para integrar a lista de influenciadores do evento, organizado pela influenciadora Thaynara OG, a ex-BBB não compareceu ao local na data prevista.

Segundo informações do portal Splash, a famosa recebeu passagens para curtir todos os dias do evento e realizar os passeios para os Lençóis Maranhenses, porém ela passou a ignorar o promoter da festa por alguns dias e perdeu o voo.

A morena chegou até a mandar sua irmã, Giovanna Jacobina, que seria sua acompanhante durante a viagem, mas não compareceu. Fontes ainda alegaram que ela não recebeu outra passagem para comparecer ao local depois dos dias combinando ou não pareceu se importar com isso.

O descaso da ex-mulher de Belo acabou irritando os assessores do evento, que ficaram indignados com a postura dela diante dos compromissos, sem apresentar uma justificativa plausível para a ausência.

Pronunciamento

Ciente da repercussão em torno do assunto, Gracyanne se manifestou publicamente e emitiu uma nota à coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles, alegando que os compromissos de trabalho chocaram com os dias do evento.

“Infelizmente, não consegui comparecer ao São João da Thay como estava previsto, por uma falha na logística entre compromissos profissionais em São Paulo e o embarque no Rio de Janeiro. Em nenhum momento houve intenção de desrespeitar a organização ou público”, disse ela.

Faltando poucas horas para o início da festa, Gracyanne também conversou com o portal Splash e alegou que estava tentando conseguir um voo. “Acabei de gravar apenas agora. Estou tentando um voo. Minha agenda complicou essa semana e eu só tive a liberação hoje. Tive problemas com o trabalho”, justificou.