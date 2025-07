Gracyanne Barbosa pede divórcio a Belo

O casal está separado há um ano - Foto: Reprodução | Instagram

Gracyanne Barbosa resolveu oficializar o fim de seu casamento com o cantor Belo. A influenciadora deu entrada na papelada do divórcio, dando um fim definitivo à relação que durou cerca de 17 anos ao total.

Segundo informações do portal LeoDias, o processo correrá em segredo de Justiça e a ex-BBB afirmou que não está em busca de dinheiro, mas sim de oficializar o divórcio com o pagodeiro, que já está em outro relacionamento.

Atualmente, Belo namora com a influenciadora e modelo Rayane Figliuzzi, que já expôs o desejo de se casar com ele no futuro, quando a separação com a ex for formalizada judicialmente.

Término

O término de Gracyanne e Belo foi confirmado publicamente em abril de 2024, através de notas enviadas à imprensa e um post nas redes sociais. Na época, a musa fitness foi acusada de ter traído Belo com seu personal trainner.

Entretanto, a informação foi negada por ela e pelo artista, que torceu por ela durante sua participação no Big Brother Brasil deste ano. Os dois mantiveram uma interação respeitosa nas redes sociais e sempre enfatizaram que ainda existe carinho e respeito entre eles.

Em entrevista recente, Gracyanne chegou a admitir que ainda amava o ex e tinha vontade de voltar para ele, mas reforçou que ele está feliz em seu novo relacionamento e ela respeita isso.