Gravidez e aposentadoria? Anitta reage a especulações de fãs

Depois dos diversos comentários, Anitta se pronunciou - Foto: Divulgação | TV Globo

O nome de Anitta ficou em alta nas redes sociais mais uma vez depois que fãs passaram a fazer especulações sobre a vida da funkeira, que reagiu aos rumores de que estaria grávida e anunciaria a novidade em entrevista em um programa de TV, que vai ao ar neste final de semana.

Segundo os fãs, a cantora poderia anunciar uma gravidez ou uma aposentadoria dos palcos, ou até mesmo algo bem importante para ela, já que a artista raramente dá entrevistas do tipo, e afirmou que falaria sobre “coisas pessoais”.

Depois dos diversos comentários, Anitta se pronunciou e disse que as pessoas estavam viajando nas teorias. “Eu tô vendo as especulações de vocês no Twitter e gente, não é nada disso, tá? Nem eu sei quais são as revelações que dei na entrevista, mas vocês estão viajando nas teorias”, disse a artista.

É importante lembrar que, em setembro deste ano, Anitta assumiu publicamente o namoro com o jogador de futebol Vinicius Souza, ex-jogador do Flamengo, após os dois aparecerem juntos na Semana de Moda de Paris.