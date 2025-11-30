Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
SERÁ?

Grazi Massafera sugere filho com Murilo Benício: "Antes da menopausa"

Atores vivem amantes em novela da Globo

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

30/11/2025 - 13:38 h
Grazi Massafera sugeriu ter um filho com Murilo Benício, através de um comentário nas redes sociais, neste sábado, 29. No Instagram, o ator publicou um vídeo elogiando a parceira de cena e dizendo que ela se parece com Giovanna Antonelli, sua ex-mulher.

"Grazi e é uma doida, acho que é uma segunda Giovanna na minha vida, posso dizer. Ela é muito parecida com a Giovanna, é muito engraçada", afirmou.

Em seguida, a ex-participante do BBB brincou com a comparação e fez a proposta.

"Precisamos fazer um filho! E precisamos correr antes que a menopausa me pegue", escreveu Grazi.

Os artistas estão vivendo os amantes Arminda e Ferette na atual novela das 21h da Globo, "Três Graças".

Histórico de Murilo

Murilo é conhecido por se relacionar com as atrizes que ele trabalha. Ele foi casado com Giovanna Antonelli, mas já tev relacionamentos com Alessandra Negrini, Carolina Ferraz, Guilhermina Guinle e Débora Falabella.

Agora, o artista está solteiro.

x