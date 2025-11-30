SERÁ?
Grazi Massafera sugere filho com Murilo Benício: "Antes da menopausa"
Atores vivem amantes em novela da Globo
Por Luiza Nascimento
Grazi Massafera sugeriu ter um filho com Murilo Benício, através de um comentário nas redes sociais, neste sábado, 29. No Instagram, o ator publicou um vídeo elogiando a parceira de cena e dizendo que ela se parece com Giovanna Antonelli, sua ex-mulher.
"Grazi e é uma doida, acho que é uma segunda Giovanna na minha vida, posso dizer. Ela é muito parecida com a Giovanna, é muito engraçada", afirmou.
Em seguida, a ex-participante do BBB brincou com a comparação e fez a proposta.
"Precisamos fazer um filho! E precisamos correr antes que a menopausa me pegue", escreveu Grazi.
Os artistas estão vivendo os amantes Arminda e Ferette na atual novela das 21h da Globo, "Três Graças".
Leia Também:
Histórico de Murilo
Murilo é conhecido por se relacionar com as atrizes que ele trabalha. Ele foi casado com Giovanna Antonelli, mas já tev relacionamentos com Alessandra Negrini, Carolina Ferraz, Guilhermina Guinle e Débora Falabella.
Agora, o artista está solteiro.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes