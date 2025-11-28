Mais de um ano: a novela das 9 que ficou mais tempo no ar na Globo

Novela ocupa o posto de novela mais longa da faixa das 21h - Foto: Divulgação

Em meio a um consumo cada vez mais acelerado de conteúdo, a duração das novelas brasileiras volta ao centro do debate, impulsionada pelas constantes mudanças de estratégia da TV Globo — que ora encurta tramas, ora as estende além de 200 capítulos.

A emissora costuma ajustar o tamanho de cada folhetim conforme o desempenho na audiência, sobretudo no horário nobre. Quando uma novela alcança altos índices e engaja o público, a Globo não hesita em prolongar sua exibição para aproveitar o bom momento.

Recorde no horário das nove

Entre as produções mais extensas da história da emissora, ‘Irmãos Coragem’ ocupa o posto de novela mais longa da faixa das 21h — na época chamada de “novela das oito”. Exibida de 8 de junho de 1970 a 12 de junho de 1971, a obra chegou a 328 capítulos, uma marca que só é superada por ‘A Grande Mentira’ (1968), da faixa das 19h, com 341 episódios.

O êxito da trama escrita por Janete Clair foi tão expressivo que um de seus capítulos chegou a superar a audiência da final da Copa do Mundo de 1970, que garantiu o tricampeonato ao Brasil. Com o fenômeno instalado, a Globo não hesitou: prolongou a novela para aproveitar o interesse do público.

Trama de aventura, romance e crítica social

Misturando elementos de faroeste, futebol e ação, a história acompanhava os irmãos João (Tarcísio Meira), Jerônimo (Cláudio Cavalcanti) e Duda (Cláudio Marzo). O trio enfrentava o poder do coronel Pedro Barros (Gilberto Martinho), figura que controlava a cidade fictícia de Coroado e comandava o lucrativo comércio de diamantes da região.

O conflito central se intensifica após João descobrir uma rara e valiosa pedra de diamante. Inicialmente disposto ao diálogo, o personagem perde a confiança nas instituições diante das injustiças cometidas pelo coronel e acaba se tornando líder de um bando armado de garimpeiros.

Romances marcantes também movimentaram a trama, como a relação entre João e Lara (Glória Menezes) — personagem que vivia múltiplas personalidades — e o amor de Jerônimo pela índia Potira (Lúcia Alves), criada como sua irmã.

Com direção geral de Daniel Filho e colaboração de Milton Gonçalves e Reynaldo Boury, Irmãos Coragem foi exibida em preto e branco e ajudou a consolidar Janete Clair como uma das maiores novelistas da televisão brasileira.

Remake nos anos 1990

A emissora produziu um remake da obra, em 1995, como parte das comemorações pelos 30 anos da Globo. A nova versão, adaptada por Dias Gomes e Marcílio Moraes, trouxe Marcos Palmeira, Illya São Paulo e Marcos Winter nos papéis dos irmãos protagonistas.

As 10 novelas mais longas da história da Globo

Embora Irmãos Coragem lidere entre as tramas da faixa das 21h, outras novelas de diferentes horários ultrapassaram sua marca.

