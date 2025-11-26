Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DEU RUIM?

Veterana da Globo expõe motivo surpreendente para não voltar às novelas

A atriz contou detalhes sobre o fim de suas participações no canal

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

26/11/2025 - 21:24 h
A artista não faz mais parte da emissora
A artista não faz mais parte da emissora -

Natália do Vale abriu o coração e revelou o motivo de não fazer mais novelas na TV Globo. Veterana da emissora, a atriz explicou que encerrou este capítulo de sua vida, pois as produções demandam muito tempo e são sempre cansativas.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por A SABEDORIA DOS PAIS 🎭 (@asabedoriadospais)

“Eu tenho muitas lembranças boas de todas as novelas que fiz. O meu sentimento é de muita gratidão, no sentido de que eu tive muitas coisas boas. Os melhores amigos que tenho são pessoas que conheci na TV Globo. Em Páginas da vida, por exemplo, eu contracenava com o Mateus Solano, e ficamos amigos para sempre. Ele frequenta minha casa, vai ao teatro assistir às minhas peças”, disse ela ao jornal O Globo.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Globo cancela Êta Mundo Melhor e Dona de Mim para tentar alta audiência
A Fazenda 17: Record demite funcionário após comentário homofóbico
Luciano Huck presidente? Apresentador abre o jogo sobre futuro político

Fora da emissora desde 2019, quando atuou na novela ‘A Dona do Pedaço’, ela afirmou que recebeu convites para retornar às telinhas, mas negou. “Depois que eu saí [da Globo], já recebi convite para voltar a fazer novela. Fui sondada algumas vezes e já tive um convite formal para voltar”, disparou.

“Eu vou falar do fundo do coração, 200 capítulos é algo assustador. Não gosto nunca de colocar um ponto final, de ser radical numa decisão, mas eu acho que esse capítulo ‘novelas’ está encerrado na minha vida”, completou.

“Não vou ser tão modesta de falar que não me importo com o reconhecimento. Eu gosto de ter meu trabalho reconhecido, de ser solicitada. Claro que isso mexe com a vaidade da gente. O ator trabalha com o retorno do público sempre”, finalizou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

atriz da Globo natália do vale novela TV Globo veterana da Globo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A artista não faz mais parte da emissora
Play

Repórter do SBT é assaltada durante transmissão ao vivo; veja

A artista não faz mais parte da emissora
Play

Conversa picante entre homens em reality da Globo viraliza

A artista não faz mais parte da emissora
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

A artista não faz mais parte da emissora
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

x