Veterana da Globo expõe motivo surpreendente para não voltar às novelas

Natália do Vale abriu o coração e revelou o motivo de não fazer mais novelas na TV Globo. Veterana da emissora, a atriz explicou que encerrou este capítulo de sua vida, pois as produções demandam muito tempo e são sempre cansativas.

“Eu tenho muitas lembranças boas de todas as novelas que fiz. O meu sentimento é de muita gratidão, no sentido de que eu tive muitas coisas boas. Os melhores amigos que tenho são pessoas que conheci na TV Globo. Em Páginas da vida, por exemplo, eu contracenava com o Mateus Solano, e ficamos amigos para sempre. Ele frequenta minha casa, vai ao teatro assistir às minhas peças”, disse ela ao jornal O Globo.

Fora da emissora desde 2019, quando atuou na novela ‘A Dona do Pedaço’, ela afirmou que recebeu convites para retornar às telinhas, mas negou. “Depois que eu saí [da Globo], já recebi convite para voltar a fazer novela. Fui sondada algumas vezes e já tive um convite formal para voltar”, disparou.

“Eu vou falar do fundo do coração, 200 capítulos é algo assustador. Não gosto nunca de colocar um ponto final, de ser radical numa decisão, mas eu acho que esse capítulo ‘novelas’ está encerrado na minha vida”, completou.

“Não vou ser tão modesta de falar que não me importo com o reconhecimento. Eu gosto de ter meu trabalho reconhecido, de ser solicitada. Claro que isso mexe com a vaidade da gente. O ator trabalha com o retorno do público sempre”, finalizou.