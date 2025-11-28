Três Graças pode mudar? Globo toma medida drástica sobre novela

Três Graças - Foto: Divulgação| Globo

A novela Três Graças não vem agradando a Globo em termos de audiência. Nos bastidores, os ânimos estariam exaltados, e a emissora busca novas soluções para reconquistar o interesse dos telespectadores.

A trama não conseguiu superar a marca dos 20 pontos no ranking de audiência, alcançando resultados melhores apenas após a mudança de horário.

Segundo o colunista Gabriel Vaquer, o clima interno é de preocupação entre diretores e produtores. A Globo estaria atenta às sugestões do público para tentar reverter o cenário.

Uma das estratégias seria adiantar acontecimentos importantes da história, como o tão aguardado roubo das famosas estátuas de Arminda (Grazi Massafera), além do desenvolvimento do romance entre Gerluce (Sophie Charlotte) e Paulinho (Rômulo Estrela).

Com as mudanças, a expectativa é que a pressão diminua e que a novela passe a ser exibida no horário mais pedido pelo público.

Grazi Massafera também deve ganhar mais destaque, enquanto Viviane, queridinha das redes sociais, vem conquistando fãs com o romance de sua personagem com Leonardo (Pedro Novaes), filho de Ferrete.

Nas redes sociais, o público se mostra dividido quanto às alterações na trama. “Três Graças acertou demais no figurino”, elogiou um internauta. Outro, no entanto, criticou possíveis mudanças: “Prefiro que Três Graças flope do que mexerem na novela”.