Crise estoura no SBT e funcionários são pegos de surpresa

Funcionários são pegos de surpresa na quinta-feira, 27 - Foto: Divulgação

Os funcionários do SBT foram pegos de surpresa com uma situação peculiar. Eles foram dispensados de seus postos de trabalho na quinta-feira, 27, após faltar água na sede da empresa, em Osasco, São Paulo.

A emissora explicou que o problema se deu por uma “manutenção emergencial” no poço artesiano.

“Aconteceu uma manutenção emergencial no nosso poço artesiano e, pelo bem dos nossos colaboradores, liberamos mais cedo a volta para casa ontem”, afirmou o SBT ao Metrópoles.

Além disso, a empresa garantiu que o problema já foi resolvido e os funcionários retornaram para a sede Anhanguera. “O abastecimento já está normalizado”, afirmou a emissora.