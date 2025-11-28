Menu
EMISSORA SE MANIFESTOU

Crise estoura no SBT e funcionários são pegos de surpresa

SBT deu detalhes sobre o que aconteceu

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

28/11/2025 - 8:55 h
Funcionários são pegos de surpresa na quinta-feira, 27
Funcionários são pegos de surpresa na quinta-feira, 27 -

Os funcionários do SBT foram pegos de surpresa com uma situação peculiar. Eles foram dispensados de seus postos de trabalho na quinta-feira, 27, após faltar água na sede da empresa, em Osasco, São Paulo.

A emissora explicou que o problema se deu por uma “manutenção emergencial” no poço artesiano.

“Aconteceu uma manutenção emergencial no nosso poço artesiano e, pelo bem dos nossos colaboradores, liberamos mais cedo a volta para casa ontem”, afirmou o SBT ao Metrópoles.

Além disso, a empresa garantiu que o problema já foi resolvido e os funcionários retornaram para a sede Anhanguera. “O abastecimento já está normalizado”, afirmou a emissora.

x