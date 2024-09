Gusttavo Lima se pronuncia sobre avião apreendido em ação de Deolane

O cantor Gusttavo Lima - Foto: Divulgação

Tendo o nome envolvido na operação policial que prendeu Deolane Bezerra, o sertanejo Gusttavo Lima se pronunciou sobre o caso. Um avião do cantor foi um dos bens sequestrados, entre carros de luxo, imóveis e embarcações de 18 alvos.

O artista, por meio da sua assessoria, disse ao O Globo que o avião foi vendido, apesar de ainda estar registrado como de propriedade da empresa do cantor.

O veículo apreendido pela polícia, envolvido nas investigações da Operação "Integration", pertence à empresa Balada Eventos e Produções, de Gusttavo. O modelo CESSNA 560XLS pode acomodar até 11 pessoas, e teve seu último registro de compra e venda para a empresa do cantor em 30 de julho de 2022, segundo o Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB).

O avião, de prefixo PR-TEN, foi recolhido enquanto estava em manutenção no aeroporto de Jundiaí, São Paulo. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave está em "situação normal". Uma testemunha no local informou que a polícia impediu a saída do avião durante a operação.



A investigação que resultou na prisão de Deolane Bezerra mira uma organização criminosa suspeita de movimentar R$ 3 bilhões provenientes de jogos ilegais.

Gusttavo Lima curte aniversário luxuoso na Grécia

Em meio às polêmicas, Gusttavo está comemorando seu aniversário de 35 anos em Mykonos, na Grécia, ao lado de sua mulher, Andressa Suita. Os dois publicaram registros da viagem em suas redes sociais.

Uma das embarcações em que o casal celebra é o iate de luxo Project X, que tem diárias a partir de US$ 200 mil - R$ 1,2 milhão na cotação atual. O veículo pode ser comprado a partir de US$ 160 milhões, o equivalente a quase R$ 1 bilhão.

