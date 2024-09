Haja coração: Galvão Bueno revela o lugar mais inusitado que fez sexo

Galvão e Desirée - Foto: Reprodução | GNT

Todos conhecem Galvão Buenos na frente das câmeras, mas parte do 'lado B' do narrador foi revelado durante participação no '"Sobre Nós Dois" que vai ao ar na noite desta terça-feira, 27, no GNT. Na atração, o comunicador revelou qual foi o lugar mais inusitado onde ele e a mulher, Desirée Soares, fizeram sexo.

Famoso pelas muitas viagens que realizou pelo mundo, o narrador esportivo revelou que foi em uma praia em Bali, na Indonésia. Galvão disse que ele e Desirée caminhavam pela areia quando o 'fogo subiu'.

Durante o ato, foram surpreendidos com uma visita inesperada. "Quando estava assim... Entendeu?", contou Galvão, "Lá vem um cachorro latindo!"

"Aquele clima super romântico, praia de Bali e de repente...", emendou Desirée. "Pegamos a roupa e saímos pelados para o hotel", finalizou Galvão, levando a plateia às gargalhadas.