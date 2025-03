Herança de Ney Latorraca tem destino definido após dois meses da morte

Ney Latorraca morreu em dezembro - Foto: Divulgação | Globo

Dois meses da morte de Ney Latorraca, os detalhes do testamento do artista foram divulgados nesta semana. O famoso deixou parte de seus maiores bens para instituições de caridade.

Segundo informações do colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, foram contemplados o Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS e o Retiro dos Artistas. Bens como apartamento, casas e aplicações financeiras foram deixados para as instituições.

A lista dos beneficiários ainda conta com o Leprosário Campo Grande e a Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação (ABBR).

O Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS (Baixada Santista) ficou com três apartamentos em São Paulo, já O Leprosário Campo Grande (MS) vai herdar um apartamento no Rio de Janeiro e cotas na empresa Latorraca Produções Artísticas Ltda.

Além disso, a ABBR ficou com uma casa em Miguel Pereira (RJ) e um apartamento em Copacabana, enquanto o Retiro dos Artistas ficou com a conta poupança e os fundos de investimentos do ator.

A publicação ressaltou que Ney Latorraca também beneficiou o seu marido, Edilson Fernandes Botelho, que terá direito à um automóvel, móveis, utensílios, joias e objetos pessoais do ator, além de linhas telefônicas.