"Hipócrita e sem talento": Juliette é humilhada por famoso após fala

Juliette Freire foi detonada por Felipeh Campos após dizer que tem medo pelo futuro da democracia, dando a entender que fez uma manifestação sobre a vitória de Donald Trump na eleição presidencial dos Estados Unidos. O apresentador, então, reagiu contra a ex-BBB.

Em seu canal no YouTube, o famoso disparou: “Muito preocupada por que? Então porque você não pega e vai para o Marajó ver de frente o que tá acontecendo com as crianças de lá? Por que você não pega uma parte do que você ganha e entrega uma parte para uma instituição?”.

Ainda na gravação, Felipeh Campos, que já fez partes de vários programas da TV, como o A Tarde é Sua, disse: “Por que você não pega toda a sua experiência e monta um grande estúdio e começa a dar aula de maquiagem, inclusive para as mulheres nordestinas como você? Larga a mão de ser hipócrita, garota. Larga a mão de realmente ficar sambando em pautas que merecem serem discutidas com quem realmente entende”.

“De onde você tirou que o Donald Trump sendo eleito vai acabar com a democracia? A democracia talvez aquela que não entre na sua cabeça porque você só olha para o seu próprio umbigo, para a sua própria história”, falou Felipeh Campos.

O famoso acusou Juliette de "largar a mão" de pessoas que batalharam pela vitória dela no Big Brother Brasil: "Quando você ficou muito estourada, você fez questão de abandonar todo mundo e colocou todo mundo para correr da sua vida”.

“Então para de ser hipócrita. Para de ser inclusive essa menina destalentada. Isso é verdade, ela não tem talento inclusive para ser cantora. Se tivesse estava estourada pelo grande público que ela tem, pelos cactos que ovacionam a Juliette e fazem tudo acontecer. Os cactos não colocariam ela no lugar de diva? Por que não colocaram? Porque não virou. Ela não virou como cantora, não virou inclusive como celebridade”, completou.