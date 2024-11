Juliette surpreende ao comentar polêmicas de Davi Brito: "Muito novo"

Juliette Freire falou sobre Davi - Foto: Reprodução | YouTube

Campeã do Big Brother Brasil 21, Juliette Freire surpreendeu ao dar a opinião sobre as polêmicas em que o baiano Davi Brito, campeão do BBB 24, se envolveu após o confinamento.

Na entrevista ao "De Frente com Blogueirinha”, na última segunda-feira, 28, a cantora pontuou que o ex-motorista de aplicativo é muito novo.

"Você tem que ter muito pé no chão. É muito difícil. Lidar com isso é muito difícil. [Davi] É muito novo também, acho que ele é muito novo e tinha pouca estrutura", iniciou Juliette.

Além disso, a cantora destacou que um possível deslumbramento pode ter sido um dos erros do baiano. "A idade, muito novo. Acho que as pessoas, às vezes, se deslumbram com umas coisas que não têm tanto valor assim. E é o maior erro do mundo", finalizou a ex-BBB.