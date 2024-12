Homem diz ser filho de Leandro após 26 anos da morte do cantor

Homem garante ser filho de Leandro - Foto: Divulgação

Após ganhar mais um neto, o José Leonardo, filho de Zé Felipe e Virginia, Leonardo pode ver sua família crescer ainda mais. Isso porque um homem de 45 anos defende que é filho de Leandro, irmão e ex-dupla do sertanejo, que morreu em junho de 1998.

O rapaz, identificado como Leandro de Jesus, entrou na Justiça para comprovar o vínculo com a família do músico. Ele aponta que sua mãe, Vanilde Maria de Jesus, teve um caso com Leandro na época em que o artista ainda não era famoso.

A suposta paternidade só veio à tona 26 anos após a morte de Leandro, que foi vítima de câncer na região do tórax, devido ao falecimento de Vanilde e seu então companheiro. Leandro de Jesus só teria sabido da história por meio de um amigo da família.

De acordo com o Portal Léo Dias, Thiago Costa, filho de Leandro com Célia Gonçalves, teria fornecido o material genético para a realização do teste de paternidade.

Já Lyandra, outra filha do cantor, afirmou que “não tem muito conhecimento” do caso: “Quem cuida dessas questões são os meus advogados. Como não tem nada confirmado, não chegaram muitas informações”, disse.