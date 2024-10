Homem revela ser fã de Deolane e ganha celular; saiba detalhes

Fã conversou com Dayanne, uma das irmãs de Deolane - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A advogada Dayanne Bezerra usou uma rede social nesta quarta-feira, 25, para mostrar um seguidor de sua família enquanto estava na praia. No entanto, após o homem dizer que era fã da irmã Deolane Bezerra e mostrar apoio à ela, Dayanne parece ter ficado derretida e resolveu presenteá-lo.



“Gente ele é fã da Deolane disse que nem estava querendo mais ver as coisas dela”, iniciou a irmã.

Leia mais:

>> Deolane Bezerra celebra liberdade da mãe: "Mulher mais forte do mundo"

>> "Vou falar tudo", promete Deolane Bezerra após ser solta da prisão

>> Visual da mãe de Deolane choca web com look na saída da prisão



“Já não estava conseguindo ter forças para ver as postagens da Deolane, só queria ver quando ela estivesse realmente solta”, disse o homem que seguiu rasgando elogios para a influenciadora.

Em seguida, Dayanne conta que o fã da irmã estava precisando de um celular e que ela daria esse presente para ele. “Ele precisa de um celular, deu certinho, juntou a fome com a vontade de comer. Tá bom, eu vou te dar seu celular”, afirmou a irmã caçula de Deolane.

Leia também:

>> Deolane surpreende com 1º pronunciamento após prisão: “Nunca”

>> Operação Integration: O que acontece com Deolane e Gusttavo Lima agora?

Deolane e a mãe Solange Bezerra foram soltas nesta terça-feira, 24, após passarem 20 dias na cadeia, em Pernambuco. A prisão ocorreu no âmbito da Operação Integration que investiga esquemas de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

Nesta manhã, a viúva do MC Kevin foi até a 12ª Vara Criminal, no Fórum Rodolfo Aureliano, no Recife, para assinar o termo de compromisso do alvará de soltura. Mesmo em liberdade, mãe e filha precisam obedecer medidas cautelares, caso contrário podem voltar para a prisão.