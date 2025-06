Humorista famoso proíbe filho de ler livros indicados pela escola

O rapaz falou abertamente sobre a decisão - Foto: Ilustrativa | Freepik

O humorista Márvio Lúcio dos Santos, conhecido como Carioca, causou polêmica na web ao revelar que proibiu seu filho de ler alguns livros indicados pela escola. O famoso afirmou que as obras eram “doutrinadoras” e não fariam bem ao garoto.

“Eu e minha esposa dedicamos muito do nosso tempo para o material escolar dos nossos filhos. Tem livros que eu não autorizo na escola. Isso aqui não vai, tá?”, disse ele em entrevista a um podcast.

O radialista ainda contou que o garoto se levanta da sala quando a aula que cita o livro começa. “Não, eu estou pagando. Isso não vai. E meu filho se levanta e se retira da sala quando começa a aula”, explicou.

“Aí a diretora da escola veio me peitar: 'você está fazendo uma coisa muito grave para o seu filho!' Eu falei: 'eu? Estou ensinando o que você não sabe ensinar'. E ela falou: 'o quê?'. E eu: 'coragem! Porque no mudo é preciso coragem, e ele já tem'”, completou.

Ele também afirmou que uma mãe de aluno ligou para elogiar a atitude dele. “Me liga e fala: 'nossa, que incrível o que você está fazendo nessa aula!' Falei: 'faça o mesmo pelo seu filho'. 'Então, veja bem!' Falei para ela: 'ser obrigado, para mim, não quer dizer muita coisa, não'. Não quer fazer a parte de vocês? Eu faço a minha!”, concluiu.

Repercussão na web

O vídeo da declaração acabou viralizando nas redes sociais e rendeu uma série de comentários dos internautas, que criticaram a postura do humorista com relação à educação do garoto.

“Tira da escola então, e educa em casa”, sugeriu uma. “É, agora imaginem o que nós professoras aturamos dos pais? Está a cada dia mais difícil....”, afirmou outra, que trabalha como professora.

“Doutrina : Eles colocaram no telão da escola VTs do antigo programa Pânico na TV. Programa super didático, conservador e bom para a família tradicional assistir ai ai que preguiça de hipocrisia sabe…”, ironizou uma terceira, citando o programa que Carioca fazia parte.