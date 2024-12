Influencer acumula 43,4 milhões de dólares em um ano no OnlyFans

Sophie Rain revelou que arrecadou 43,4 milhões de dólares através do OnlyFans. - Foto: Reprodução | Instagram

Sophie Rain, modelo e influencer norte-americana de 20 anos, surpreendeu ao revelar que arrecadou 43,4 milhões de dólares (cerca de 41 milhões de euros) em apenas um ano através da plataforma OnlyFans.

A jovem compartilhou um print dos seus ganhos em sua conta no X (antigo Twitter), acompanhada de uma mensagem de agradecimento: "Grata por estar aqui há um ano." A publicação logo se tornou viral, atingindo 14,6 milhões de visualizações.

Antes de ingressar no OnlyFans, Sophie tinha uma vida modesta, criada em uma família que dependia de vales de alimentação. Trabalhou como empregada de mesa e recebia o salário mínimo. No entanto, tudo mudou em abril do ano passado, quando decidiu criar uma conta no OnlyFans, com o apoio de sua irmã Sierra, também criadora de conteúdo para adultos.

A entrada na plataforma foi uma virada para Sophie, que agora usa seus rendimentos para transformar sua vida e de sua família. Além de quitar mais de 12 mil dólares em dívidas fiscais de propriedades familiares, ela adquiriu três carros de luxo e investe cerca de 70% de seus ganhos. Hoje, Sophie vive um estilo de vida luxuoso na Flórida.

Sua arrecadação no OnlyFans supera, por exemplo, os salários anuais de atletas de elite, como Jayson Tatum, jogador da NBA, que arrecadou 35 milhões de dólares em 2023. O sucesso de Sophie reforça o impacto econômico da plataforma, que gerou 6,6 bilhões de dólares em 2023 — mais do que os salários combinados de todos os jogadores da NBA na temporada 2023-2024.