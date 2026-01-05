Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FAMOSOS

Influenciador acusa ex-namorado de agressão durante réveillon; entenda

Ambos trocaram acusações nas redes sociais

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

05/01/2026 - 14:35 h
Rico Melquiades e Matheus Freire
Rico Melquiades e Matheus Freire -

Rico Melquiades, ex-participante de A Fazenda, acusou o ex-namorado, Matheus Freire, de agressão durante uma viagem de Ano-Novo. A denúncia foi feita nas redes sociais neste domingo,4. Após o episódio, ambos trocaram acusações publicamente, depois de se envolverem em uma confusão em Santa Catarina.

A revelação começou com um relato envolvendo um amigo de Matheus, que também estava hospedado no local. “Se você passasse a virada com seu ex-namorado e descobrisse que o amigo do ex, que estava na mesma casa, queria ficar com ele, o que você faria?”, questionou Rico.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O influenciador afirmou ainda que o ex-casal tentava uma reconciliação e que a situação teria saído do controle.

Leia Também:

Influenciador confessa que terapia o fez ter relação íntima com madras
Carolina Dieckmann abre o jogo sobre relação com ex-marido famoso
Mãe de Virginia Fonseca detona ex-namorado após término

"Antes que comecem a me julgar, eu joguei uma pedra no carro dele porque ele veio para cima de mim. Também tentei quebrar o carro da mãe dele para pegar o amigo que estava dentro, mas não deixaram”, relatou.

Ex se defende das acusações

Após as declarações de Rico, Matheus Freire se pronunciou e afirmou que apenas se defendeu das atitudes do ex-companheiro.

“A pessoa jogou uma pedra no meu carro e amassou o veículo. Isso me deixou extremamente irritado e eu acabei reagindo no impulso. Quando vi o carro danificado, fui para cima com tudo. A sorte dele foi que meu irmão separou”, disse.

Matheus ressaltou ainda que a situação envolveu apenas os dois e destacou a importância do carro para ele e sua família. “Eu odeio agressão, mas tenho um limite, que foi ultrapassado. Ele queria comprar o carro que comprei para minha mãe há menos de um mês.”

“E faria de novo, porque jamais admitirei que alguém prejudique minha família. Eu não trabalho para deixar um surtado de quase dois metros, se achando dono do mundo, fazer o que quer e estragar o fruto do meu trabalho”, concluiu o ex-participante de De Férias com o Ex.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

A Fazenda briga famosos

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Rico Melquiades e Matheus Freire
Play

Bruna Marquezine e Shawn Mendes dão beijão no Ano Novo; vídeo

Rico Melquiades e Matheus Freire
Play

Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady

Rico Melquiades e Matheus Freire
Play

“Se vier menina, vamos tentar de novo”, diz Léo Santana

Rico Melquiades e Matheus Freire
Play

Zé Felipe é flagrado em momento íntimo com mulher em festa de Ana Castela

x