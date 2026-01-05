Influenciador acusa ex-namorado de agressão durante réveillon; entenda

Rico Melquiades e Matheus Freire - Foto: Reprodução| Instagram

Rico Melquiades, ex-participante de A Fazenda, acusou o ex-namorado, Matheus Freire, de agressão durante uma viagem de Ano-Novo. A denúncia foi feita nas redes sociais neste domingo,4. Após o episódio, ambos trocaram acusações publicamente, depois de se envolverem em uma confusão em Santa Catarina.

A revelação começou com um relato envolvendo um amigo de Matheus, que também estava hospedado no local. “Se você passasse a virada com seu ex-namorado e descobrisse que o amigo do ex, que estava na mesma casa, queria ficar com ele, o que você faria?”, questionou Rico.

O influenciador afirmou ainda que o ex-casal tentava uma reconciliação e que a situação teria saído do controle.

"Antes que comecem a me julgar, eu joguei uma pedra no carro dele porque ele veio para cima de mim. Também tentei quebrar o carro da mãe dele para pegar o amigo que estava dentro, mas não deixaram”, relatou.

Ex se defende das acusações

Após as declarações de Rico, Matheus Freire se pronunciou e afirmou que apenas se defendeu das atitudes do ex-companheiro.

“A pessoa jogou uma pedra no meu carro e amassou o veículo. Isso me deixou extremamente irritado e eu acabei reagindo no impulso. Quando vi o carro danificado, fui para cima com tudo. A sorte dele foi que meu irmão separou”, disse.

Matheus ressaltou ainda que a situação envolveu apenas os dois e destacou a importância do carro para ele e sua família. “Eu odeio agressão, mas tenho um limite, que foi ultrapassado. Ele queria comprar o carro que comprei para minha mãe há menos de um mês.”

“E faria de novo, porque jamais admitirei que alguém prejudique minha família. Eu não trabalho para deixar um surtado de quase dois metros, se achando dono do mundo, fazer o que quer e estragar o fruto do meu trabalho”, concluiu o ex-participante de De Férias com o Ex.