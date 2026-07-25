Influenciador é internado após espremer uma espinha na boca

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Após ser internado com uma infecção na região do bigode por espremer uma espinha e arrancar um pelo inflamado, o influenciador Willian Silva, conhecido como Ken de CG, gravou um vídeo de alerta nas suas redes sociais. Na mensagem, Willian compartilha o seu caso e descreve os riscos de manipular regiões sensíveis do rosto.

A área considerada mais delicada fica entre o nariz, o lábio superior e se estende até a região central da testa. Por isso, o influenciador aproveitou a situação para recomendar às pessoas que tenham cuidado ao mexer em espinhas, pelos inflamados e feridas neste local do rosto.

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O que aconteceu

Segundo Willian, a infecção começou após espremer uma espinha causada por um pelo inflamado do bigode. O inchaço que começou na boca se espalhou pela face e avançou em direção aos olhos, o que poderia causar graves complicações.

"Por causa dessa espinha, meu rosto ficou assim [...] Estava com risco de dar meningite e até atacar o cérebro. E com isso, eu ia ter sérios danos à minha saúde, como sequelas irreversíveis no cérebro", contou o influenciador.

No relato, ele ainda fala que uma infecção nessa região poderia, em casos graves, entrar na corrente sanguínea e alcançar outros órgãos.

"Eu como influencer sinto o direito de vir aqui conscientizar vocês que essa zona do rosto é muito perigosa", disse ele.

“Eu quase fui de arrasta. Quase fui de arrasta porque eu espremi uma espinha”, completa.

O que fazer quando surgir uma espinha?

A primeira recomendação é jamais espremer o local. Mas há algumas dicas que podem ajudar a remover a acne.

Veja a lista de orientações que o portal A TARDE preparou:

Use compressas frias – Aplicar uma compressa fria sobre a espinha inflamada pode ajudar a diminuir o inchaço e a vermelhidão. Envolva um cubo de gelo em um pano limpo e mantenha sobre a região por cerca de 30 segundos a um minuto.



– Aplicar uma compressa fria sobre a espinha inflamada pode ajudar a diminuir o inchaço e a vermelhidão. Envolva um cubo de gelo em um pano limpo e mantenha sobre a região por cerca de 30 segundos a um minuto.

Procure orientação médica – Se as espinhas são frequentes, dolorosas ou persistentes, o ideal é consultar um dermatologista. O especialista poderá indicar o tratamento tópico mais adequado para o seu tipo de pele.

– Se as espinhas são frequentes, dolorosas ou persistentes, o ideal é consultar um dermatologista. O especialista poderá indicar o tratamento tópico mais adequado para o seu tipo de pele.

Alterne com compressas mornas – As compressas mornas e úmidas podem ser utilizadas, em alguns casos, para facilitar a drenagem de cravos e espinhas superficiais, pois ajudam a dilatar os poros. Elas podem ser alternadas com as compressas frias conforme a necessidade.

– As compressas mornas e úmidas podem ser utilizadas, em alguns casos, para facilitar a drenagem de cravos e espinhas superficiais, pois ajudam a dilatar os poros. Elas podem ser alternadas com as compressas frias conforme a necessidade.

Utilize óleo de melaleuca com cautela – O óleo de melaleuca (tea tree) possui ação antibacteriana e pode auxiliar no controle da acne. Porém, por ser um óleo essencial, deve ser utilizado apenas na diluição correta e com orientação de um profissional, já que pode provocar irritações, principalmente em peles sensíveis.

Esses cuidados podem ajudar a reduzir a inflamação e melhorar a aparência das espinhas. No entanto, para controlar a acne de forma duradoura, é fundamental manter uma rotina diária de cuidados com a pele, utilizando produtos adequados ao seu tipo de pele e seguindo a orientação de um dermatologista.

A prevenção é a melhor forma de evitar o surgimento de novas lesões e manter a saúde da pele.