Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO

ENTRETENIMENTO

Influenciador é internado após espremer uma espinha na boca

Espinha estava na região da barba e o após o ato, o local ficou totalmente infecionado

Alice Paulilo
Por
Influenciador alerta quanto ao perigo de espremer espinhas
Influenciador alerta quanto ao perigo de espremer espinhas - Foto: Redes sociais/Reprodução

Após ser internado com uma infecção na região do bigode por espremer uma espinha e arrancar um pelo inflamado, o influenciador Willian Silva, conhecido como Ken de CG, gravou um vídeo de alerta nas suas redes sociais. Na mensagem, Willian compartilha o seu caso e descreve os riscos de manipular regiões sensíveis do rosto.

A área considerada mais delicada fica entre o nariz, o lábio superior e se estende até a região central da testa. Por isso, o influenciador aproveitou a situação para recomendar às pessoas que tenham cuidado ao mexer em espinhas, pelos inflamados e feridas neste local do rosto.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O que aconteceu

Segundo Willian, a infecção começou após espremer uma espinha causada por um pelo inflamado do bigode. O inchaço que começou na boca se espalhou pela face e avançou em direção aos olhos, o que poderia causar graves complicações.

"Por causa dessa espinha, meu rosto ficou assim [...] Estava com risco de dar meningite e até atacar o cérebro. E com isso, eu ia ter sérios danos à minha saúde, como sequelas irreversíveis no cérebro", contou o influenciador.

No relato, ele ainda fala que uma infecção nessa região poderia, em casos graves, entrar na corrente sanguínea e alcançar outros órgãos.

"Eu como influencer sinto o direito de vir aqui conscientizar vocês que essa zona do rosto é muito perigosa", disse ele.

“Eu quase fui de arrasta. Quase fui de arrasta porque eu espremi uma espinha”, completa.

O que fazer quando surgir uma espinha?

A primeira recomendação é jamais espremer o local. Mas há algumas dicas que podem ajudar a remover a acne.

Veja a lista de orientações que o portal A TARDE preparou:

    • Use compressas frias – Aplicar uma compressa fria sobre a espinha inflamada pode ajudar a diminuir o inchaço e a vermelhidão. Envolva um cubo de gelo em um pano limpo e mantenha sobre a região por cerca de 30 segundos a um minuto.
    • Procure orientação médica – Se as espinhas são frequentes, dolorosas ou persistentes, o ideal é consultar um dermatologista. O especialista poderá indicar o tratamento tópico mais adequado para o seu tipo de pele.
    • Alterne com compressas mornas – As compressas mornas e úmidas podem ser utilizadas, em alguns casos, para facilitar a drenagem de cravos e espinhas superficiais, pois ajudam a dilatar os poros. Elas podem ser alternadas com as compressas frias conforme a necessidade.
    • Utilize óleo de melaleuca com cautela – O óleo de melaleuca (tea tree) possui ação antibacteriana e pode auxiliar no controle da acne. Porém, por ser um óleo essencial, deve ser utilizado apenas na diluição correta e com orientação de um profissional, já que pode provocar irritações, principalmente em peles sensíveis.

Leia Também:

OSTENTAÇÃO

Vini Jr. ostenta relógios de até R$ 3 milhões em foto com Virginia
Vini Jr. ostenta relógios de até R$ 3 milhões em foto com Virginia imagem

MUDANÇA RADICAL

Aos 26 anos, filho de Solange Almeida surge em foto rara após perder 75 kg
Aos 26 anos, filho de Solange Almeida surge em foto rara após perder 75 kg imagem

DEU RUIM

Cantora tem homenagem cancelada após polêmica com derrota da Argentina
Cantora tem homenagem cancelada após polêmica com derrota da Argentina imagem

Esses cuidados podem ajudar a reduzir a inflamação e melhorar a aparência das espinhas. No entanto, para controlar a acne de forma duradoura, é fundamental manter uma rotina diária de cuidados com a pele, utilizando produtos adequados ao seu tipo de pele e seguindo a orientação de um dermatologista.

A prevenção é a melhor forma de evitar o surgimento de novas lesões e manter a saúde da pele.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Cuidados espinhas influenciador

Relacionadas

Mais lidas