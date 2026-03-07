Menu
ENTRETENIMENTO
LUTO

Influenciadora fitness morre repentinamente aos 36 anos

A influenciadora tinha se afastado das redes sociais há um tempo

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

07/03/2026 - 14:39 h

A influenciadora compartilhava sua rotina na web
A influenciadora compartilhava sua rotina na web

Stephanie Buttermore faleceu nesta sexta-feira, 6, aos 36 anos. Influenciadora fitness, a jovem compartilhava sua rotina de treinos e vida saudável com os mais de 525 mil seguidores no Instagram e 1 milhão de inscritos no YouTube.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Stephanie Buttermore, Ph.D. (@stephanie_buttermore)

A notícia foi confirmada por seu noivo, o fisiculturista Jeff Nippard. “É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento repentino de Stephanie, noiva e companheira de Jeff por dez anos”, escreveu a equipe de Nippard no post.

“Como muitos de vocês sabem, Stephanie era tudo para Jeff. Ela será lembrada por sua gentileza e compaixão, seu amor pela família e sua pesquisa de doutorado sobre câncer de ovário”, completou o comunicado, que não revelou a causa da morte.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Jeff Nippard (@jeffnippard)

Problemas de saúde mental

Em maio de 2024, Stephanie anunciou que ia se afastar das redes sociais por um tempo. Na época, a influenciadora contou que ia cuidar da saúde mental, pois sua ansiedade havia se tornado “debilitante”.

Ana Paula se junta a adversárias para derrubar Babu no BBB
Namorado de Jojo Todynho atualiza estado de saúde após infarto
Wanessa Camargo choca ao revelar por que amizade com Sandy acabou

Entretanto, a blogueira chegou até a celebrar seu aniversário, no dia 25 de fevereiro, ao lado do noivo, amigos e familiares, como mostraram registros feitos por ele.

Ela também tinha um doutorado em patologia e biologia celular, onde estudava “os mecanismos moleculares que impulsionam a progressão do câncer de ovário”, a fim de ajudar diversas mulheres ao redor do mundo.

