Influenciadora fitness morre repentinamente aos 36 anos
A influenciadora tinha se afastado das redes sociais há um tempo
Por Franciely Gomes
Stephanie Buttermore faleceu nesta sexta-feira, 6, aos 36 anos. Influenciadora fitness, a jovem compartilhava sua rotina de treinos e vida saudável com os mais de 525 mil seguidores no Instagram e 1 milhão de inscritos no YouTube.
A notícia foi confirmada por seu noivo, o fisiculturista Jeff Nippard. “É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento repentino de Stephanie, noiva e companheira de Jeff por dez anos”, escreveu a equipe de Nippard no post.
“Como muitos de vocês sabem, Stephanie era tudo para Jeff. Ela será lembrada por sua gentileza e compaixão, seu amor pela família e sua pesquisa de doutorado sobre câncer de ovário”, completou o comunicado, que não revelou a causa da morte.
Problemas de saúde mental
Em maio de 2024, Stephanie anunciou que ia se afastar das redes sociais por um tempo. Na época, a influenciadora contou que ia cuidar da saúde mental, pois sua ansiedade havia se tornado “debilitante”.
Entretanto, a blogueira chegou até a celebrar seu aniversário, no dia 25 de fevereiro, ao lado do noivo, amigos e familiares, como mostraram registros feitos por ele.
Ela também tinha um doutorado em patologia e biologia celular, onde estudava “os mecanismos moleculares que impulsionam a progressão do câncer de ovário”, a fim de ajudar diversas mulheres ao redor do mundo.
