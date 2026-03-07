Namorado de Jojo Todynho atualiza estado de saúde após infarto

Namorado de Jojo Todynho contou que continuará internado por mais alguns dias após infarto - Foto: Divulgação

Thiago Gonçalves, namorado de Jojo Todynho, usou as redes sociais na noite de sexta-feira, 6, para atualizar seu quadro de saúde. O policial está internado no Hospital Central da Polícia Militar, no Centro do Rio de Janeiro, após sofrer um infarto na última quinta-feira,5.

Nos stories do Instagram, ele contou que continuará internado por mais alguns dias porque precisará passar por mais um procedimento médico antes de receber alta.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Eu queria agradecer o carinho, as mensagens que estou recebendo de um monte de gente. Eu não vou conseguir responder todo mundo, ainda estou um pouco cansado… Um procedimento que poderia… o planejamento era que terminasse mais rápido, mas se estendeu um pouco mais”, disse ele.



Recuperação após o infarto

Thiago afirmou que pretende explicar com mais detalhes o que aconteceu quando estiver totalmente recuperado. Segundo ele, sofrer um infarto aos 39 anos não é algo comum.

“Mas também queria aproveitar aqui pra agradecer o carinho e as mensagens de apoio e as orações, tá? Breve eu recebo alta, mas eu ainda tenho mais um procedimento pra fazer. E quando tudo estiver finalizado, eu venho aqui e explico, oriento… porque sofrer um infarto com 39 anos não é algo comum e nem simples”, falou.

O policial também comentou que pretende esclarecer rumores que circularam após a internação, especialmente sobre o suposto uso de anabolizantes como possível causa do infarto.

“Quando essa maré passar, eu já estiver recuperado, em casa, eu vou dividir com vocês tudo o que aconteceu. As dores, meu deslocamento, como eu fiz, o que me alertou, e a constatação de que eu estava infartando. E todo esse enredo aí que se criou em cima do uso do hormônio”, finalizou o namorado de Jojo Todynho.