Namorado de Jojo Todynho atualiza estado de saúde após infarto
Thiago Gonçalves, de 39 anos, segue internado e fez revelação
Por Beatriz Santos
Thiago Gonçalves, namorado de Jojo Todynho, usou as redes sociais na noite de sexta-feira, 6, para atualizar seu quadro de saúde. O policial está internado no Hospital Central da Polícia Militar, no Centro do Rio de Janeiro, após sofrer um infarto na última quinta-feira,5.
Nos stories do Instagram, ele contou que continuará internado por mais alguns dias porque precisará passar por mais um procedimento médico antes de receber alta.
“Eu queria agradecer o carinho, as mensagens que estou recebendo de um monte de gente. Eu não vou conseguir responder todo mundo, ainda estou um pouco cansado… Um procedimento que poderia… o planejamento era que terminasse mais rápido, mas se estendeu um pouco mais”, disse ele.
Recuperação após o infarto
Thiago afirmou que pretende explicar com mais detalhes o que aconteceu quando estiver totalmente recuperado. Segundo ele, sofrer um infarto aos 39 anos não é algo comum.
“Mas também queria aproveitar aqui pra agradecer o carinho e as mensagens de apoio e as orações, tá? Breve eu recebo alta, mas eu ainda tenho mais um procedimento pra fazer. E quando tudo estiver finalizado, eu venho aqui e explico, oriento… porque sofrer um infarto com 39 anos não é algo comum e nem simples”, falou.
O policial também comentou que pretende esclarecer rumores que circularam após a internação, especialmente sobre o suposto uso de anabolizantes como possível causa do infarto.
“Quando essa maré passar, eu já estiver recuperado, em casa, eu vou dividir com vocês tudo o que aconteceu. As dores, meu deslocamento, como eu fiz, o que me alertou, e a constatação de que eu estava infartando. E todo esse enredo aí que se criou em cima do uso do hormônio”, finalizou o namorado de Jojo Todynho.
