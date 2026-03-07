Menu
SAÚDE

Namorado de Jojo Todynho atualiza estado de saúde após infarto

Thiago Gonçalves, de 39 anos, segue internado e fez revelação

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

07/03/2026 - 10:18 h

Namorado de Jojo Todynho contou que continuará internado por mais alguns dias após infarto
Namorado de Jojo Todynho contou que continuará internado por mais alguns dias após infarto -

Thiago Gonçalves, namorado de Jojo Todynho, usou as redes sociais na noite de sexta-feira, 6, para atualizar seu quadro de saúde. O policial está internado no Hospital Central da Polícia Militar, no Centro do Rio de Janeiro, após sofrer um infarto na última quinta-feira,5.

Nos stories do Instagram, ele contou que continuará internado por mais alguns dias porque precisará passar por mais um procedimento médico antes de receber alta.

“Eu queria agradecer o carinho, as mensagens que estou recebendo de um monte de gente. Eu não vou conseguir responder todo mundo, ainda estou um pouco cansado… Um procedimento que poderia… o planejamento era que terminasse mais rápido, mas se estendeu um pouco mais”, disse ele.

Recuperação após o infarto

Thiago afirmou que pretende explicar com mais detalhes o que aconteceu quando estiver totalmente recuperado. Segundo ele, sofrer um infarto aos 39 anos não é algo comum.

“Mas também queria aproveitar aqui pra agradecer o carinho e as mensagens de apoio e as orações, tá? Breve eu recebo alta, mas eu ainda tenho mais um procedimento pra fazer. E quando tudo estiver finalizado, eu venho aqui e explico, oriento… porque sofrer um infarto com 39 anos não é algo comum e nem simples”, falou.

O policial também comentou que pretende esclarecer rumores que circularam após a internação, especialmente sobre o suposto uso de anabolizantes como possível causa do infarto.

“Quando essa maré passar, eu já estiver recuperado, em casa, eu vou dividir com vocês tudo o que aconteceu. As dores, meu deslocamento, como eu fiz, o que me alertou, e a constatação de que eu estava infartando. E todo esse enredo aí que se criou em cima do uso do hormônio”, finalizou o namorado de Jojo Todynho.

x