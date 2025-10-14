Influenciadora lança calcinha que imita pelos pubianos e valor choca

A peça íntima deu o que falar na web - Foto: Ilustrativa | Freepik

Kim Kardashian resolveu inovar e lançou um produto inusitado em sua linha de peças íntimas. A influenciadora criou calcinhas que simulam pelos pubianos na região íntima feminina.

Chamada de “The Ultimate Bush”, que traduzida para o português significa “O Arbusto Final”, a coleção teve sua prévia revelada em um post no perfil do Instagram da marca. “Quem disse que o tapete tem que combinar com as cortinas? Nossa calcinha mais chocante de sempre, está disponível agora”, escreveram na legenda.

O lançamento acabou dividindo opiniões entre os internautas. “Isto é literalmente insano. Quem é que pediu isto?”, comentou uma. “Anos de laser e aqui estamos…”, debochou outra. “Pergunto-me quem REALMENTE compraria isto”, disparou uma terceira.

No site da empresa, a descrição revela que as peças são feitas à mão, utilizando uma malha super transparente e elástica. Cada uma delas custa o montante de R$ 190 na conversão atual do dólar.