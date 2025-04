Influenciadora perde filho de 1 ano após queda de espelho

Influencer decidiu transformar a tragédia em um alerta para outros pais - Foto: Reprodução | Instagram

A influenciadora americana Lindsay Dewey, conhecida por compartilhar sua rotina materna nas redes sociais, enfrenta uma dor inimaginável após a perda de seu filho mais novo, Reed, de apenas 22 meses. O menino sofreu um grave acidente doméstico ao ter um espelho solto tombando sobre ele, o que resultou em uma lesão fatal na cabeça. Apesar dos esforços médicos, Reed entrou em coma e, dias depois, teve a morte cerebral confirmada.

Devastada, Lindsay decidiu transformar a tragédia em um alerta para outros pais, conscientizando sobre os perigos ocultos dentro de casa.

Lindsay e seu marido, Eric, moram no estado de Idaho, nos Estados Unidos. Segundo a influenciadora, o acidente ocorreu no final de fevereiro, enquanto ela estava em casa. Reed, ao brincar com uma tigela de ventosa, fixou o objeto no espelho e tentou descolá-lo, fazendo com que a peça despencasse sobre ele.

O espelho não estava fixado à parede, apenas encostado, o que transformou a brincadeira do menino em uma armadilha mortal. "Nunca pensamos, nem em um milhão de anos, que um espelho pudesse tirar a vida de nosso filho", lamentou Lindsay.

Ao perceber o impacto, Lindsay correu para retirar Reed debaixo do espelho, mas logo percebeu que algo estava errado. "Ele estava de olhos abertos, mas não chorava", relembrou.

Difícil decisão

O pequeno foi socorrido às pressas e levado ao hospital, onde entrou em coma induzido. Exames revelaram uma fratura grave no crânio e danos cerebrais irreversíveis. Dias depois, a família recebeu a notícia devastadora: Reed não sobreviveria.

Diante da dor, os pais de Reed tomaram a difícil decisão de doar seus órgãos. "Mesmo que ele não tenha sido salvo, ele está salvando vidas. Nosso pior dia se tornou o melhor dia para outra família", desabafou Lindsay.

A influenciadora decidiu tornar pública a tragédia para conscientizar outras famílias sobre os riscos invisíveis dentro de casa. Apesar de já tomarem medidas de segurança, como o uso de câmeras e protetores em quinas, o espelho nunca pareceu representar uma ameaça iminente.

"Compartilhar essa dor não é fácil, mas se essa história salvar ao menos uma criança, já terá valido a pena", concluiu Lindsay.