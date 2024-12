Influenciadora recusa pet que ganhou em amigo-oculto

A criadora de conteúdo alertou que animais de estimação não devem ser dados como presente - Foto: Reprodução

A influenciadora digital, Kerolay Chaves, 23, devolveu um cachorro que tinha recebido de presente em um amigo-oculto. Em argumento, a mineira disse que a decisão de ter um animal de estimação deve ser pessoal, consciente, além de considerar o compromisso e os cuidados necessários. De acordo com informações do Jornal O Globo.

A criadora de conteúdo ainda alertou que os animais não devem ser dados como presente surpresa e destacou a importância de escolher um pet de forma responsável. Segundo Kerolay Chaves, a pessoa que lhe deu o cachorro ficou chateada com a devolução e alegou que o presente havia sido pensado com carinho.

"Eu entendo o gesto de carinho, mas adotar um pet é algo muito sério. Não posso aceitar um compromisso tão grande sem planejar", explicou a influenciadora.

"Acredito que um presente deve combinar com quem vai recebê-lo, algo que realmente faça sentido para a pessoa. Para mim, isso é o mais importante", comentou Kerolay após compartilhar, que no mesmo amigo oculto, presenteou sua amiga com um livro cuidadosamente escolhido e que acredita que reflete os presentes devem refletir a essência da pessoa que os recebe, além de serem pensados com atenção .

"Receber um cachorro pode parecer um presente incrível, mas não é um objeto que você simplesmente aceita e pronto. É uma vida que depende de você", concluiu Kerolay Chaves que reforça que adotar um animal deve ser uma decisão planejada e consciente.