Influenciadora relembra romance com Vini Jr e faz confissão inusitada

A moça revelou que o atleta vinha visita-la no Brasil

Bia Michelle quebrou o silêncio e confirmou que viveu um affair com Vini Jr. A influenciadora contou que mantinha uma amizade colorida com o craque do Real Madrid e que estava sempre acompanhando-o durante as vindas dele ao Brasil.

“Já me relacionei com o Vini. Era uma amizade colorida, ficamos juntos por um bom tempo. Ele sempre vinha ao Brasil para me ver”, disse ela, em entrevista concedida ao podcast ‘Sem Filtro’.

Em seu relato, a loiratambém confessou que deixou de seguir o jogador de futebol nas redes sociais após ele assumir publicamente o namoro com a influenciadora Virginia Fonseca.

“Joga bem dentro e fora do campo. É uma pessoa maravilhosa, divertida, alto astral, sempre rindo. Hoje, não temos mais contato. Depois que ele assumiu o namoro com a Virginia (Fonseca), eu parei de segui-lo nas redes sociais”, explicou.