Irmãs de Deolane Bezerra prometem moto 0km a fãs por atitude

Deolane Bezerra segue presa

A prisão de Deolane Bezerra continua rendendo assunto. Apesar das críticas, a famosa também conta com um apoio grande de fãs, que serão presentados pelas irmãs da influenciadora.

Dayanne e Daniele Bezerra, que seguem com os trabalhos como influenciadoras prometeram, nesta sexta-feira, 6, que irão sortear dois seguidores para ganharem uma moto 0km.

As advogadas declararam que a decisão pelo sorteio é uma forma de agradecer o carinho e apoio do público com Deolane Bezerra, que continua presa no Recife.

“Povo, eu e a Dani estávamos pensando aqui em como somos amadas por vocês e em como vocês nunca soltam nossas mãos. E por isso, resolvi presentear vocês com duas motos zero km”, iniciou Dayanne Bezerra.

Daniele completou: “É uma forma de agradecer todo amor e carinho que vocês nos dão. Deixa um comentário [nos nossos perfis] que nós escolheremos duas pessoas para cada uma ganhar uma moto zero. Obrigado viu, são vocês que nos mantém de pé”.