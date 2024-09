Lamborghini de R$ 4 mi teria sido pivô de prisão de Deolane Bezerra

Deolane Bezerra foi presa na quarta-feira, 4 - Foto: Reprodução | Instagram

A influencer Deolane Bezerra segue presa por causa da investigação sobre lavagem de dinheiro e envolvimento com jogos ilegais. O pivô da prisão da influencer teria sido uma Lamborghini Urus roxa, avaliada em R$ 4 milhões.

De acordo com a Folha de S. Paulo, as informações levantadas pela corporação foi que Deolane adquiriu o carro por meio de sua empresa de publicidade, a Bezerra Publicidade e Comunicação LTDA, junto à Esportes da Sorte e revendida logo em seguida.

A suposta movimentação teria chamado a atenção dos investigadores por causa do curto intervalo de tempo entre compra e venda. Esse tipo de situação é considerada comum em casos de lavagem de dinheiro e levou a polícia a efetuar a prisão.

Na autorização para os mandados de busca e prisão, a juíza Andréa Calado da Cruz alegou que “há indícios suficientes do cometimento do crime de lavagem de capitais”, além de pedir que a ação fosse aplicada com urgência para evitar que os “os investigados se desfaçam dos bens produto do crime”.

A magistrada ainda “sugere uma tentativa de ocultar e disfarçar a origem ilícita dos recursos e que a compra e venda rápida de um bem de alto valor é um método clássico de lavagem de dinheiro”.