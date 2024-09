Advogado de Deolane diz que ela e mãe devem ser liberadas nesta sexta

Deolane Bezerra foi presa na manhã da quarta-feira (4) - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Os advogados da empresária Deolane Bezerra e da sua família entraram com um pedido de habeas corpus, nesta quinta-feira, solicitando o relaxamento da prisão das suas clientes. Segundo eles, há uma grande expectativa de que a prisão seja revogada ainda nesta sexta-feira, 6. E

A defesa acredita que a influenciadora e a mãe devem ser beneficiadas com uma decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Deolane e a mãe, Solange, estão presas na Colônia Penal Feminina do Recife.

Leia mais:

>>Deolane usou look caríssimo na prisão; veja valor

>>FOTO: vaza registro de Deolane no sistema carcerário

>>Lamborghini de R$ 4 mi teria sido pivô de prisão de Deolane Bezerra



O advogado Carlos André Dantas, integrante da equipe jurídica de Deolane, informou que está otimista em relação ao resultado do julgamento do habeas corpus. “Ela preenche todos os requisitos e tem condições de responder em liberdade. Apesar das acusações, Deolane já provou tudo em documentos, não há ilegalidade nas transferências bancárias”, disse em entrevista à CNN.

Ainda de acordo com o advogado, a mãe está envolvida por que a filha fazia transferências para mãe, mas que se trata de uma questão particular.

Deolane Bezerra foi presa, na manhã da quarta-feira (4), em operação deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco contra crimes de lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais. A mãe da influencer também foi detida na ação.