João Guilherme expõe a verdade sobre boato de Marquezine e Shawn Mende
No sábado, 15, Bruna Marquezine assistiu ao show de Dua Lipa no Brasil ao lado de Shawn Mendes
Por Edvaldo Sales
João Guilherme desmentiu uma publicação que compartilhou uma suposta declaração dele mesmo sobre o flagra da ex-namorada, a atriz Bruna Marquezine, com Shawn Mendes em um show em São Paulo no sábado, 15.
“João Guilherme sobre Bruna Marquezine e Shawn Mendes serem vistos juntos: ‘Zero problema. A Bruna é solteira e tem todo o direito de curtir. Não vou mentir que fiquei chateado, mas lembrei que não tenho motivos... é a vida, né?’”, dizia o post.
Porém, o ator desmentiu a publicação. “Por favor, alguém sabe onde foi que eu que dei essa declaração (?)”, escreveu nos comentários.
No sábado, Bruna Marquezine assistiu ao show de Dua Lipa no Morumbis ao lado de Shawn Mendes. Depois disso, a web passou a especular sobre um possível romance entre os dois.
