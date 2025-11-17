João Guilherme expõe a verdade sobre boato de Marquezine e Shawn Mende

João Guilherme reage e desmente fala atribuída sobre Marquezine e Shawn Mendes - Foto: Reprodução | Redes Sociais

João Guilherme desmentiu uma publicação que compartilhou uma suposta declaração dele mesmo sobre o flagra da ex-namorada, a atriz Bruna Marquezine, com Shawn Mendes em um show em São Paulo no sábado, 15.

“João Guilherme sobre Bruna Marquezine e Shawn Mendes serem vistos juntos: ‘Zero problema. A Bruna é solteira e tem todo o direito de curtir. Não vou mentir que fiquei chateado, mas lembrei que não tenho motivos... é a vida, né?’”, dizia o post.

Porém, o ator desmentiu a publicação. “Por favor, alguém sabe onde foi que eu que dei essa declaração (?)”, escreveu nos comentários.

Resposta de João Guilherme | Foto: Reprodução | Redes Sociais

No sábado, Bruna Marquezine assistiu ao show de Dua Lipa no Morumbis ao lado de Shawn Mendes. Depois disso, a web passou a especular sobre um possível romance entre os dois.