NOVO ROMANCE?

Tá rolando? Ivete comenta relação de Bruna Marquezine e Shawn Mendes

Bruna e Shawn foram vistos curtindo o show de Dua Lipa juntinhos

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

17/11/2025 - 7:01 h
Bruna Marquezine e Shawn Mendes
Bruna Marquezine e Shawn Mendes -

A cantora Ivete Sangalo comentou sobre a relação entre Bruna Marquezine e Shawn Mendes durante o Domingão com Huck, da TV Globo, do domingo, 16. A artista, que hospedou o astro internacional em Salvador na última semana, falou sobre a proximidade dele com a atriz, que foi vista curtindo o show de Dua Lipa ao lado cantor no último sábado, 15, em São Paulo.

Ivete contou que Shawn Mendes está encantado com o Brasil. “Ele tem um interesse enorme pelas coisas do Brasil”, disse Ivete, que ainda brincou sobre as tarefas domésticas do cantor durante a estadia: “Lavou prato, cuidou das crianças e varreu a casa. É sangue bom, da mesma pegada que eu”.

Durante a fala de Ivete, alguém na plateia citou o nome de Bruna. Na sequência, Ivete respondeu com bom humor e sinceridade. “É minha filha, eu cuido do meu genro”, disparou, fazendo referência direta à atriz e ao cantor.

Leia Também:

Ex de Ivete Sangalo é visto em clima de romance com ex de Tom Cruise
Ivete Sangalo surge no Pelourinho e realiza sonho de influenciador
Filho de Ivete posa ao lado de Shawn Mendes: "Sempre bem-vindo"

Bruna e Shawn

A aparição de Shawn e Bruna no show reacendeu os rumores que rondam os dois. Vale lembrar que, desde o Lollapalooza 2025, os fãs já especulavam um possível romance depois que Bruna e Shawn foram vistos em uma after-party. A proximidade deles também se manifesta nas redes sociais, onde trocas de curtidas alimentaram ainda mais a curiosidade do público.

Porém, a história dos dois começou em 2017, quando se conheceram após o show que Shawn fez no Rock in Rio daquele ano. No dia seguinte ao show, o cantor seguiu a atriz no Instagram e no Twitter.

Tags:

bruna marquezine Ivete Sangalo Shawn Mendes

x