Jogador é flagrado com mulheres antes de pedir noiva em casamento

Gui Santos e Júlia Lawrenz - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Único rasileiro atualmente na NBA, Gui Santos foi flagrado cercado por mulheres na noite do último sábado, 31, em uma boate de Brasília, cidade natal do atleta e onde ele se destacou nas quadras de basquete. O jogador está em um relacionamento com Júlia Lawrenz, sua então namorada e agora noiva.

Nas imagens, que foram divulgadas pelo portal LeoDias, Gui aparece frente a frente com uma mulher do outro lado da grade de um lounge — área reservada dentro da boate. Na gravação, os dois estão com os rostos próximos e, ao se afastarem, ele aparece segurando o rosto dela com as duas mãos.

Na sequência, o rapaz é visto dançando e abraçando uma segunda mulher, que estava no mesmo espaço. Em outro momento, também foi gravado abraçado com uma terceira.

Assista ao vídeo:

Equipe de Gui rompe o silêncio

Em nota enviada ao portal LeoDias, Gui Santos disse que as mulheres que aparecem no vídeo são amigas.

“As pessoas que aparecem são pessoas do ciclo de amizades e família de Gui Santos, inclusive uma prima (com quem aparece abraçado em uma das fotos) e a namorada de um de seus melhores amigos (com quem aparece dançando próximo). Julia, noiva de Gui, não estava no dia, sabia da ida de Gui à comemoração com o grupo de amigos”, informou a equipe do jogador.

Noiva se pronuncia

Após a repercussão do vídeo, Júlia Lawrenz decidiu de pronunciar. Segundo ela, tudo não passa de “uma notícia de sensacionalismo”.

“Eu e o Gui estamos super bem. Está tudo ótimo. [...] Eu sabia exatamente onde ele estava, com quem ele estava, conheço todas as pessoas daquele vídeo. Naquele vídeo tem uma prima dele, uma amiga nossa, que é namorada do melhor amigo dele. É isso. Não tenho mais nada para falar”, disse.

Veja o pronunciamento:

A GURIA DO VÍDEO É PRIMA DO GUI SANTOS, IRMÃO.



De novo a internet fazendo o julgamento precipitado da vida alheia.



Esperando o @euleodias honrar o diploma dele e retificar a “informação”.



Mais uma para a sua coleção de barrigadas 👏👏👏pic.twitter.com/ApcmmmE18M — Warriors Brasil (@warriors_bra) June 7, 2025

Pedido de casamento

Na última quarta-feira, 4, dias após o flagra, o jogador decidiu dar um passo importante na relação e pediu Júlia em casamento. Gui compartilhou em suas redes sociais um vídeo exclusivo dos bastidores do momento. Ele preparou um jantar romântico, recebeu a atleta de vôlei com flores e fez uma declaração emocionante antes do pedido.

Gui Santos e Júlia Lawrenz se conhecem há mais de cinco anos e assumiram o relacionamento pouco tempo depois. Os dois se conheceram no Clube Círculo Militar do Paraná, enquanto ela jogava na base do vôlei feminino do clube.

Quem é Gui Santos

O atleta de basquete tem 22 anos e é uma jovem promessa que vem promovendo o legado brasileiro na NBA desde que foi selecionado no Draft de 2022. Após o sucesso no NBB e na G League, evoluiu para um papel importante no Golden State Warriors.

Seu profissionalismo, energia e versatilidade tática foram reconhecidos pelo técnico Steve Kerr e por companheiros como Stephen Curry.