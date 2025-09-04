Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Jojo Todynho ironiza audiência com o PT após polêmica com Lula

Influenciadora ironizou audiência marcada após acusação de difamação feita pelo PT

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

04/09/2025 - 20:36 h | Atualizada em 04/09/2025 - 21:03
Influenciadora agradeceu a presença dos críticos
Influenciadora agradeceu a presença dos críticos -

A audiência de conciliação entre Jojo Todynho e o Partido dos Trabalhadores (PT) já tem data: 18 de setembro. A ex-funkeira, acusada de difamação após declarações polêmicas sobre a campanha de Lula em 2022, usou as redes sociais para ironizar o processo e debochar da mobilização em torno do caso.

Nos stories, a influenciadora agradeceu a presença dos críticos. “Tô passando aqui pra agradecer a ilustre presença dos canhotos aqui no meu Instagram, dizendo que dia 18 é o dia… Calma. Que que foi que vocês tão nervosos? Que isso. Pressãozinha 12 por 8”, ironizou.

Ela ainda brincou com a preparação para a audiência: “Tem que preparar o look, porque eu tenho que estar linda, com certeza. Tenho que estar maravilhosa.”

Em outro vídeo, Jojo comparou o clima do processo a um conflito global. “Do jeito que vocês estão, parece até uma guerra mundial. Que isso, calma. Dá pra secar em 15 dias? Preciso estar cada vez mais maravilhosa”, disse.

A influenciadora, que já declarou apoio a Michelle Bolsonaro, reforçou que seus críticos estão exagerando em relação ao encontro com o PT.

Críticas e provocações

Jojo também atacou internautas que a cobram. “Eu queria esse empenho de vocês pra encher o direct do STF [Supremo Tribunal Federal] pra dar uma acelerada sobre as fraudes do INSS, sobre os absurdos que acontecem no nosso país. Não me estressa não”, afirmou.

Relembre o caso

O embate começou quando Jojo disse, em entrevista ao podcast Brasil Paralelo, que recebeu R$ 1,5 milhão para apoiar Lula durante a campanha presidencial de 2022. Ela também acusou o PT de pagar outros artistas para declararem apoio ao então candidato. Gleisi Hoffmann, então presidente do partido, desmentiu as falas, e o PT entrou com uma queixa-crime contra a artista.

jojo todynho polêmica PT

