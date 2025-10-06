Menu
ENTRETENIMENTO
FAMOSOS

Jovem adotado informalmente por Leonardo quebra o silêncio: “Sou eu"

Caso viralizou nas redes sociais

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

06/10/2025 - 18:59 h
Notícia circulou pelas redes sociais
Notícia circulou pelas redes sociais -

Após polêmicas envolvendo o cantor Leonardo e a esposa Poliana Rocha onde ela revelou que teria adotado uma criança de forma informal. O menino, agora adulto, se pronunciou recentemente sobre o caso que viralizou nas redes sociais.

Em um vídeo publicado no TikTok, João Dias, atualmente adulto, contou que é o menino, natural de Ilhéus, que foi levado para morar por dois meses com a família do sertanejo em Goiânia. No vídeo, ele também mostra imagens posando na Fazenda Talismã, propriedade da família.

João afirmou que irá trazer atualizações sobre o caso e esclarecer toda a história.

“Quero me pronunciar logo, só que tem muita gente mandando mensagem no meu perfil (…) Já chegou ao conhecimento da minha família, da minha mãe, e ela está um pouco chateada com a forma como o assunto foi exposto. Eles não querem aparecer, então vou me pronunciar porque a história é minha. Em breve, vou contar tudo da forma correta”, declarou.

Sobre o caso

Poliana Rocha, esposa de Leonardo, relatou recentemente em entrevista à RedeTV! que, durante uma viagem à Bahia, teria adotado um menino de maneira informal, que chegou a morar com eles por dois meses.

x