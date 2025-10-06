Jovem adotado informalmente por Leonardo quebra o silêncio: “Sou eu"

Notícia circulou pelas redes sociais - Foto: Reprodução| Redes sociais

Após polêmicas envolvendo o cantor Leonardo e a esposa Poliana Rocha onde ela revelou que teria adotado uma criança de forma informal. O menino, agora adulto, se pronunciou recentemente sobre o caso que viralizou nas redes sociais.

Em um vídeo publicado no TikTok, João Dias, atualmente adulto, contou que é o menino, natural de Ilhéus, que foi levado para morar por dois meses com a família do sertanejo em Goiânia. No vídeo, ele também mostra imagens posando na Fazenda Talismã, propriedade da família.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

João afirmou que irá trazer atualizações sobre o caso e esclarecer toda a história.

“Quero me pronunciar logo, só que tem muita gente mandando mensagem no meu perfil (…) Já chegou ao conhecimento da minha família, da minha mãe, e ela está um pouco chateada com a forma como o assunto foi exposto. Eles não querem aparecer, então vou me pronunciar porque a história é minha. Em breve, vou contar tudo da forma correta”, declarou.

| Foto: Reprodução| Redes sociais

Sobre o caso

Poliana Rocha, esposa de Leonardo, relatou recentemente em entrevista à RedeTV! que, durante uma viagem à Bahia, teria adotado um menino de maneira informal, que chegou a morar com eles por dois meses.