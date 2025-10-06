FAMOSOS
Jovem adotado informalmente por Leonardo quebra o silêncio: “Sou eu"
Caso viralizou nas redes sociais
Após polêmicas envolvendo o cantor Leonardo e a esposa Poliana Rocha onde ela revelou que teria adotado uma criança de forma informal. O menino, agora adulto, se pronunciou recentemente sobre o caso que viralizou nas redes sociais.
Em um vídeo publicado no TikTok, João Dias, atualmente adulto, contou que é o menino, natural de Ilhéus, que foi levado para morar por dois meses com a família do sertanejo em Goiânia. No vídeo, ele também mostra imagens posando na Fazenda Talismã, propriedade da família.
João afirmou que irá trazer atualizações sobre o caso e esclarecer toda a história.
“Quero me pronunciar logo, só que tem muita gente mandando mensagem no meu perfil (…) Já chegou ao conhecimento da minha família, da minha mãe, e ela está um pouco chateada com a forma como o assunto foi exposto. Eles não querem aparecer, então vou me pronunciar porque a história é minha. Em breve, vou contar tudo da forma correta”, declarou.
Sobre o caso
Poliana Rocha, esposa de Leonardo, relatou recentemente em entrevista à RedeTV! que, durante uma viagem à Bahia, teria adotado um menino de maneira informal, que chegou a morar com eles por dois meses.
Poliana Rocha diz que Leonardo “adotou” jovem baiano durante viagem e gera polêmica nas redes sociais pic.twitter.com/55SYgLF6wG— Portal PS Notícias (@psnoticias1) October 2, 2025
