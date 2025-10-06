Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
PODE ISSO?

Influenciadora faz seguro de R$ 2 milhões para partes íntimas

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

06/10/2025 - 16:46 h
A moça contou detalhes sobre o processo de seguro -

Mari Reis resolveu proteger suas partes íntimas por um valor milionário. Produtora de conteúdo adulto, a influenciadora contou que pagou o montante de R$ 2 milhões ao contratar um seguro para a região.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Mari Reis (@marireisoficial)

O contrato cobre danos causados em gravações de cenas de sexo, efeitos colaterais de procedimentos estéticos e até lesões em treinos na academia, pois a famosa possui uma rotina intensa de atividades físicas.

Em um desabafo, a moça afirmou que paga mais caro para proteger o corpo do que o carro de luxo que possui. “Eu pago mais pelo meu corpo do que pelo meu carro. E olha que eu tenho uma Porsche”, disse ela.

“É surreal, mas faz sentido: carro eu troco, agora meu corpo é único. Hoje vivo da minha intimidade, exibindo meu corpo. É o bem mais valioso. Muita gente acha bizarro e ostentação, mas é a minha realidade”, completou a moça.

Além da vaidade

Em seu relato, Mari também garantiu que a proteção das partes íntimas vai além da vaidade e é uma questão de segurança íntima, pois ela trabalha com o corpo e precisa protegê-lo.

“Se alguém acha exagero, é porque não entendeu que o meu corpo é meu patrimônio. Ferrari desvaloriza, Porsche risca, mas minhas partes íntimas só valorizam”, ironizou.

“Tem gente que investe em ações, tem gente que investe em imóveis. Eu invisto em mim mesma. Se uma Ferrari vale milhões, por que minhas partes íntimas não poderiam valer também? Eu só coloquei no papel o que já é realidade. E posso dizer? Lancei tendência porque várias criadoras querem contratar”, reforçou.

Por fim, a moça afirmou que acredita que consegue inspirar outras mulheres a seguirem o mesmo caminho. “Seguro de carro, casa e vida todo mundo tem. Agora quero ver quem vai ter coragem de segurar o que realmente dá lucro na carreira. Aposto que vai virar febre”, finalizou.

x