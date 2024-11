Jovem e sonhadora: saiba quem era a bailarina de Claudia Leitte

Jovem tinha 21 anos - Foto: Reprodução

A notícia da morte da dançarina Isabella Soares de Oliveira, que fazia parte do balé da cantora Claudia Leitte, entristeceu os internautas neste fim de semana. A bailarina sofreu uma parada cardíaca durante um ensaio e acabou falecendo.

Isabella Oliveira tinha apenas 21 anos e conciliava a paixão pela dança com os estudos da faculdade de Direito. Antes da fatalidade, ela estava no 6º semestre universitário e era muito sonhadora.

Apelidada carinhosamente como Bella, a bailarina era querida por Claudia Leitte e pelos outros membros do grupo de coreografias da artista. Em um comunicado publicado no Instagram, a cantora definiu a moça como “amada e inesquecível”.

Muito talentosa, Isabella Oliveira entrou para o mundo da dança ainda cedo. Ela fazia parte do Dançarte Studio de Dança, localizado no interior de São Paulo, e havia ganhado um papel de destaque no novo projeto audiovisual de Claudinha, batizado como ‘Intemporal’.

Ao lado do coreógrafo Robson Mano, Isabella interpretava a canção ‘Dragão Chinês’, dueto de Claudia Leitte com o cantor baiano Léo Santana. A performance havia sido elogiada pelo público.

Estilo de vida saudável e morte repentina

No Instagram, Isabella Oliveira demonstrava ser adepta a um estilo de vida saudável. Ao lado do namorado, o atleta e estudante de educação física Gabriel Genain, ela publicava a rotina de treinos físicos.

O falecimento da jovem bailarina deixou as pessoas intrigadas e cogitando diversas possibilidades mirabolantes para a causa da morte. Porém, de acordo com um pronunciamento do namorado dela, Bella já tinha os diagnósticos de insuficiência cardíaca e de Lúpus, uma doença inflamatória, crônica e autoimune.

“Galera, vou falar só uma vez e quero que prestem atenção! Não estou aqui pra me vitimizar e nem ser o coitado!!! Isabella Soares de Oliveira, uma mulher que dispensa comentários, tinha insuficiência cardíaca e lúpus. E por uma eventualidade e infelicidade, veio a ter uma parada cardíaca em seu ensaio de dança”, escreveu Gabriel.

Bella partiu com um sonho realizado

Em abril deste ano, a bailarina Bella Oliveira postou uma foto ao lado de Claudia Leitte e fez uma reflexão sobre a realização de um grande sonho profissional dela, que era estar no palco com uma grande artista.

“Nem nos meus melhores sonhos eu conseguiria imaginar o que vivi a algumas semanas, não iria caber nessa legenda explicar o que foi o 'Intemporal', algumas palavras descrevem bem 'uma saudade sem fim'", disse a dançarina.