JP Mantovani se casou com ex-Rouge pouco antes de morrer; relembre

Três meses antes de sua morte, JP se casou com a cantora e ex-Rouge Lí Martins - Foto: Reprodução | Instagram

O apresentador, modelo e influenciador JP Mantovani morreu na madrugada deste domingo, 21, aos 46 anos, após um acidente de moto na Marginal Pinheiros, em São Paulo.

Segundo informações preliminares, ele caiu da motocicleta na altura da Ponte Roberto Rossi Zuccolo, no sentido norte, e, com o impacto, foi arremessado alguns metros à frente. Em seguida, acabou sendo atropelado por um caminhão de limpeza urbana que passava pelo local.

Casamento recente e história de amor

Três meses antes de sua morte, JP se casou com a cantora e ex-Rouge Lí Martins, com quem tem a filha Antonella, atualmente com 7 anos. O casal, que se conheceu no reality rural A Fazenda, da Record, em 2015, compartilhou momentos especiais da cerimônia realizada em maio deste ano, em uma fazenda no interior de São Paulo.

Lí e JP tiveram uma trajetória marcada por idas e vindas. Eles chegaram a se separar em fevereiro de 2017, quando a cantora estava grávida de cinco meses. A reconciliação aconteceu apenas em outubro de 2018, cerca de um ano e meio depois. Em 2021, voltaram aos holofotes ao participarem juntos do Power Couple Brasil 5, onde conquistaram a terceira colocação.

Família de JP Mantovani pede privacidade e velório reservado

De acordo com a coluna de Fábia Oliveira, a família do apresentador optou por um velório restrito apenas aos mais próximos, em um momento de intimidade e respeito à sua memória.

Um dos irmãos de JP, que vive nos Estados Unidos, acompanha a situação à distância, enquanto a maior preocupação está voltada para a mãe do artista, bastante fragilizada com a perda.

Atendendo ao pedido de Lí Marttins, o local e o horário do velório não foram divulgados para preservar a privacidade. A decisão busca oferecer tranquilidade para que todos possam se recolher e viver o luto em paz.

Veja fotos do casamento: