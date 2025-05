Justin Bieber foi abusado por Diddy? Representante rompe o silêncio

P. Diddy e Justin Bieber - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O caso P. Diddy voltou com toda força com a chegada do julgamento do cantor. Desde o surgimento das primeiras denúncias de abuso sexual contra ele, o nome de Justin Bieber apareceu como uma das potenciais vítimas. Esse assunto foi abordado por um representante do astro pop.

Segundo o TMZ, a pessoa ligada a Bieber negou que ele tenha sofrido qualquer tipo de agressão de Sean Diddy Combs.

“Embora Justin não esteja entre as vítimas de Sean Combs, há indivíduos que foram genuinamente prejudicados por ele. Desviar o foco dessa realidade prejudica a justiça que essas vítimas merecem”, disse a fonte.

Bieber, P. Diddy e teorias

Os dois trabalharam juntos no início da carreira do Justin Bieber. Os rumores sobre um possível abuso ficaram mais fortes após fãs encontrarem um vídeo antigo de uma entrevista onde o rapper afirma que Justin não devia falar o que faziam juntos.

“Sabe que não deve falar sobre coisas que ele faz com o grande irmão Puff na televisão nacional”, diz Diddy na gravação.

Alguns fãs e internautas apontaram uma teoria de que a canção ‘Yummy’ e o videoclipe dela faria uma alusão a abusos sexuais, e seria um sinal de que o cantor teria sido vítima de pedofilia durante a adolescência.

Assista ao videoclipe:

Processo por estupro

Sean Diddy Combs recebeu um processo por estupro. A suposta vítima contou que o abuso aconteceu em 2001, após alguns encontros entre eles, e detalhou o tamanho do pênis do cantor. Ela relatou que se sentiu “aliviada” ao ver que era um “Diddy Pequenininho”.

Segundo os autos do processo, obtidos pelo TMZ, a mulher contou que Diddy a levou ao apartamento dele após uma noite em uma boate. Ela disse ainda que, quando chegou ao local, o cantor a empurrou de costas na cama, colocou a mão em seu pescoço e disse: “Vou te sugar até a morte”.

Logo depois, a moça relatou que ele segurou seus braços com uma mão, enquanto tirava o cinto e a calça, antes de “puxar para fora seu pênis ereto e nu, que parecia ter o comprimento e a grossura de chocolate famoso lá chamado Tootsie Roll”.

Na oportunidade, a mulher afirmou ter se sentido aliviada pelo pênis do cantor ser “um Diddy pequenininho” e contou que sabia que não doeria tanto. Ela disse que gritou para que o artista saísse de cima dela, dizendo que não queria fazer sexo, mas ele continuou até ejacular no corpo dela.

Além disso, a moça disse que saiu correndo para o banheiro e que, quando saiu, Diddy estava deitado nu na cama. Ela destrancou a porta, questionou onde era a saída a um segurança e deixou o imóvel. Por fim, a mulher citou que o abuso físico e emocional a deixou com traumas, lesões e danos psicológicos.

Atualmente, Sean Diddy Combs está em julgamento por inúmeros crimes sexuais e, se condenado, por até pegar prisão perpétua.