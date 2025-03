Kanye West ataca filhos de Beyoncé e Jay-Z: “Retardados”

Kanye West decidiu fazer mais comentários problemáticos. - Foto: Reprodução | Redes Sociais e AFP

Insatisfeito com as polêmicas recentes, o rapper Kanye Westdecidiu fazer mais comentários problemáticos. Dessa vez, ele atacou os filhos mais novos de Beyoncé e Jay-Z — Rumi e Sir Carter —, chamando os herdeiros do casal de “retardados”. E também falou sobre inseminação artificial.

“Alguém já reparou nos filhos mais novos do Jay-Z e da Beyoncé? Eles são retardados. É literalmente por isso que a inseminação artificial é uma benção. Ter filhos retardados é uma escolha”, declarou.

Após a repercussão negativa, ele apagou a postagem e publicou: “Preciso que todos saibam que eu retirei o post sobre a família de Jay-Z e Beyoncé e a família de Jerry Lorenzo, porque havia a possibilidade de meu Twitter ser cancelado, não porque eu sou uma boa pessoa”, relatou, ironizando a sua atitude. “Eu o retirei como se fosse uma Síndrome de Down”, completou.

Recentemente, Kanye West voltou a causar polêmica ao se manifestar em sua conta no X (antigo Twitter). Na madrugada desta terça-feira (18/3), o rapper publicou uma série de ataques à ex-esposa, Kim Kardashian.

O motivo da revolta foi a desaprovação da empresária à participação da filha, North West, em uma música com Sean “Diddy” Combs, figura envolvida em graves acusações.