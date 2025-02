Larissa Manoela responde rumores sobre controle do marido na carreira

Larissa Manoela negou veementemente as alegações - Foto: Reprodução | Instagram

Larissa Manoela voltou ao centro das atenções após o vazamento da chamada "planilha secreta de influencers", documento que avaliava a atuação de celebridades no mercado publicitário. Além de nomes como Gisele Bündchen, Bruna Marquezine e Anitta, o texto polêmico mencionava a atriz com críticas diretas à sua equipe de gestão e à suposta influência da família de seu marido, o ator André Luiz Frambach.

Leia mais:

>> Lucas Pizane fala de namoro à distância com Giovanna: "Desafiador"

>> Duda Reis sobre planilha de influencers: "Ninguém na fila do pão"

>> Vitória, do BBB, ficou quase 2 semanas sem fazer cocô: saiba riscos

De acordo com a planilha, Larissa teria sua carreira gerida por André e sua família, com críticas à qualidade das entregas e roteiros. "Ela levou golpe dos pais e vai levar agora do marido, cunhada e família, que atualmente gerem a artista. A equipe dela é muito 'júnior' e é a família do marido, o que faz com que as entregas sejam aquém em qualidade", apontava o texto.

Em resposta, Larissa Manoela negou veementemente as alegações por meio de um comunicado oficial. "Conforme anunciado amplamente na mídia há dois anos, Larissa Manoela é a gestora da sua própria carreira, tomando todas as decisões artísticas e comerciais. ALMF, empresa do ator André Luiz Frambach e também marido de Larissa Manoela, existe no mercado desde 2019. A produtora presta serviços de criação, desenvolvimento e captação de conteúdo para publicidade. Ela não atua no agenciamento da carreira da atriz e nunca desempenhou tal função", esclareceu a nota.

O caso trouxe à tona outra polêmica envolvendo a atriz: a batalha judicial contra seus pais, Silvana Taques e Gilberto Elias, em agosto de 2023. Após um rompimento iniciado em 2022, Larissa revelou que não tinha acesso às informações financeiras mesmo após atingir a maioridade. O conflito culminou na renúncia a um patrimônio de R$ 18 milhões, marcando o fim definitivo dos laços comerciais e pessoais com sua família.