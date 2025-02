Lazzo sobre apresentação nos 50 anos do Sesc Sena: "Me sinto honrado"

Lazzo se apresenta nos 50 anos dos Sesc Senac Pelourinho - Foto: Isabela Cardoso | Ag. A TARDE

Convidado para se apresentar no cinquentenário do Sesc Senac Pelourinho, Lazzo Matumbi falou com o Portal A TARDE sobre o convite para se apresentar no evento. "Me sentindo muito honrado de ter sido convidado para fazer parte dessa comemoração dos 50 anos do Sesc Pelourinho", disse o cantor.

Além disso, o cantor falou sobre sua origem no teatro. Para ele, cantar nesse espaço o deixa feliz, principalmente sendo no Pelourinho. "Eu sou um cara que venho do teatro, então poder fazer um show no teatro é muito bacana. Estou muito feliz por estar participando dessa comemoração e por estar nesse teatro aqui, nesse lugar no Pelourinho. Ressignificando toda uma história de sofrimento, trazendo uma coisa sublime, chique, bacana, de alto nível, para que as pessoas saiam daqui e dizendo assim, 'que bom poder ter ouvido isso", concluiu Lazzo.

O artista também destacou que acredita que os artistas tem uma obrigação de manter a cultura local em um nível alto por causa de um compromisso com a história baiana.

"Nós artistas, temos uma obrigação de manter a cultura da Bahia em altíssimo nível para mostrar as pessoas que isso não é um compromisso simples, mas sim um compromisso ancestral, por isso devemos trazer qualidade. Logo o papel tem que ser de compromisso com a arte e com a cultura. Tanto que eu não me defino como artista, mas como um artesão da música".