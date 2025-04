Lembra dela? Roberta Close surge irreconhecível em aparição rara

Roberta Close vive há três décadas na Suíça - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Ícone dos anos 1980, a ex-modelo Roberta Close, de 60 anos, surgiu irreconhecível em uma rara aparição pública no Brasil ao lado do marido, o empresário suíço Roland Granacher, com quem está casada desde 1993. O casal foi flagrado em um restaurante no bairro de Cosme Velho, no Rio de Janeiro, no último domingo, 6.

Vivendo há mais de três décadas na Suíça, Roberta tem sido reservada em relação à sua vida pessoal e evita os holofotes no Brasil. Ela revelou no ano passado que a decisão de deixar o país foi motivada pelas dificuldades enfrentadas por ser uma mulher trans. “Foi uma imigração política”, explicou, em entrevista ao podcast Papagaio Falante.

Na ocasião, Roberta, que foi a primeira transexual a posar nua para a Playboy, falou sobre os desafios da juventude. ”Aprendi a viver um pouco sempre separada das pessoas. Não tenho medo de viver só. Vou viver só com o meu marido”, disse ela, que está longe das passarelas e dos holofotes.

A ex-modelo ainda segue sendo lembrada como uma figura marcante na história da moda e da luta por visibilidade e direitos das pessoas trans no Brasil.

