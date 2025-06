Leo Lins humilha Marcos Mion e o chama de "homem castrado"

Leo Lins ataca Marcos Mion e o chama de "homem castrado" - Foto: Reprodução Globo / Leo Rosario | @leolins via Instagram

Nova polêmica no humor nacional. Após ser condenado a oito anos e três meses de prisão por piadas consideradas ofensivas, o humorista Leo Lins voltou ao centro de uma intensa controvérsia ao atacar o apresentador Marcos Mion, da TV Globo.

Mion, que inicialmente classificou a sentença contra Lins como um "ultraje" à liberdade de expressão, mudou de postura poucos dias depois, ao criticar publicamente o tipo de humor feito pelo ex-colega de programa. A mudança de tom foi suficiente para desencadear a fúria de Lins, que usou suas redes sociais para desferir ataques ao apresentador.

“Mion nunca esteve do meu lado. Ele defendeu a liberdade de expressão. Aí a militância apertou, ele me xingou e defendeu o contrato com as marcas”, afirmou o humorista. Em tom mais agressivo, chamou o ex-parceiro de “servo da militância” e “homem castrado”.

Leo Lins ainda rebateu rumores de que teria feito piadas sobre o filho de Mion, que está no espectro autista, alegando já ter esclarecido o tema com o apresentador em conversas particulares.

Em meio à repercussão, Lins também debochou da conduta de Mion com suas parcerias comerciais.