Leozito Rocha faz homenagem hilária a Gilberto Gil: “Zilberto Zito”; VEJA

O humorista Leozito Rocha levou bastante a sério o tema deste ano da Noite da Aclamação. O evento beneficente promovido por Léo Santana e Lore Improta celebra Gilberto Gil, um dos maiores ícones da cultura brasileira, nesta terça-feira, 28.

Em uma homenagem cheia de criatividade e bom humor, Leozito recriou o visual icônico do cantor para a sua última turnê, "Tempo Rei", apostando em maquiagem realista e um look fiel ao estilo do artista, com direito até às flores da divulgação.

A aparição foi recebida com muitas risadas de nomes como Elísio Lopes Jr, Lázaro Ramos e Zebrinha. Mas quem também aprovou a brincadeira foi o próprio Gil, que também não conseguiu segurar o riso.

Gilberto Gil agradece por homenagens na Noite da Aclamação

E o que disse o grande homenageado da noite? Para Gil, a celebração da sua vida e carreira é algo natural devido à sua trajetória. "Sinais do tempo, o tempo passou. Já vou fazer 83 anos este ano, com 50 e tantos anos de atividade artística e todos os derivados dessa atividade no mundo da política, e etc. Então, é natural que essas coisas acabem acontecendo, pois são resultado da acumulação natural com o passar do tempo”.

Confira detalhes da homenagem de Leozito Rocha a Gilberto Gil

