Letícia Sabatella se defende após denúncia de maus tratos a pets

A atriz Letícia Sabatella se pronunciou mais uma vez, nesta sexta-feira (21), sobre o caso envolvendo os seus cães Bertoldo e Bebê, adotados sem seu consentimento pela rede de adoção Cãorrijo RJ.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, ela fez novas acusações contra o abrigo, que, por sua vez, negou as alegações e sugeriu que a atriz teria cometido maus-tratos aos animais.

Após a publicação de um posicionamento da Cãorrijo RJ, a atriz reafirmou suas críticas e disse que, caso tenha cometido algum erro, as acusações contra ela são desproporcionais.

Entenda o caso

Tudo começou na quarta-feira (19), quando Letícia postou um vídeo acusando o abrigo de doar seus dois cães, Bertoldo e Bebê, sem sua permissão. Segundo a atriz, os animais estavam sob "guarda provisória" de uma amiga veterinária da rede Cãorrijo RJ, enquanto Letícia se ausentava para cuidar de sua mãe em Curitiba. Durante esse período, o namorado de Letícia, Daniel Dantas, enfrentava problemas de saúde. A atriz relatou que a veterinária já havia cuidado dos cães em outras ocasiões.

"Ela sabe fazer muito bem, mas não entendo por que ultrapassou esse limite", afirmou Letícia, acusando a veterinária de colocar Bertoldo e Bebê em uma feira de adoção.

Letícia explicou que fez o vídeo com a intenção de sensibilizar as novas famílias dos cães, pedindo que os animais fossem devolvidos. "Se meus cachorros tivessem se perdido, faria vídeos para quem os encontrasse devolvê-los. Espero que as pessoas reconheçam que essas adoções foram um erro", disse. A atriz também anunciou que está tomando medidas legais contra a veterinária envolvida.

Posicionamento da Cãorrijo RJ

O abrigo reagiu rapidamente às acusações, afirmando, por meio de uma nota oficial, que as alegações de adoção sem consentimento eram falsas. "Nosso trabalho sempre foi pautado pela ética, responsabilidade e compromisso com o bem-estar dos animais", diz a instituição, que também ressaltou que o caso está sendo tratado legalmente e em sigilo por orientação de seus advogados.

Em seguida, o perfil do abrigo nas redes sociais publicou vídeos de funcionárias comentando o caso, sugerindo que Letícia teria negligenciado os cuidados com os cães. "O que fez esse animal chegar nesse estado? Foi cuidado ou negligência?", questionou a legenda de uma foto de Bertoldo, que apresentava ferimentos graves.

Letícia responde às acusações

Em nota enviada à imprensa, Letícia negou qualquer envolvimento com maus-tratos. "Nunca houve denúncia de maus-tratos ou qualquer situação que exigisse investigação por parte das autoridades competentes", declarou a atriz.

Na sequência, Letícia publicou mais fotos e vídeos com os cães, em um novo desabafo: "Esses meninos têm uma história. Se houve erros, o veredicto veio de forma desproporcional. As versões distorcidas não têm compaixão. Às famílias de boa-fé, peço que diminuam a carga dessa injustiça. Houve um erro, e vocês foram enganados, assim como eu."